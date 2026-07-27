DeepSeek приостановил сбор средств после комментария основателя о США и КНР

Компания DeepSeek сообщила потенциальном инвесторам о приостановке сбора средств спустя несколько дней после того, как в сети распространились комментарии основателя компании Лян Вэньфэна о конкуренции между США и Китаем в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.