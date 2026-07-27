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DeepSeek приостановил сбор средств после комментария основателя о США и КНР

Ведомости

Компания DeepSeek сообщила потенциальном инвесторам о приостановке сбора средств спустя несколько дней после того, как в сети распространились комментарии основателя компании Лян Вэньфэна о конкуренции между США и Китаем в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Компания уведомила инвесторов устно, что в ближайшие дни подписывать инвестиционные соглашения не будет. Источники заявили, что DeepSeek может возобновить процесс позже. Компания планировала привлечь не менее 10 млрд юаней дополнительных средств.

Китайские СМИ сообщали, что миллиардер-основатель говорил о зависимости от чипов американской Nvidia для разработки ИИ, а также о постоянном отставании Китая в развитии ИИ по сравнению с США. Агентство Bloomberg не подтвердило подлинность этих сообщений.

The Wall Street Journal писала в середине июня, что DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ. Тогда китайский разработчик привлек более $7,4 млрд в рамках своего первого инвестиционного раунда.

7 июля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что DeepSeek разрабатывает собственный чип для ИИ-систем. Он будет предназначен для инференса – этапа, на котором уже обученная модель искусственного интеллекта обрабатывает запросы пользователей и генерирует ответы, а не для обучения новых моделей.

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