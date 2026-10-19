МВД предложило упростить обмен водительских прав для жителей новых регионов

В сентябре в МВД рассказали, что граждане обязаны менять водительские права в случае истечения срока их действия, утраты или хищения, а также при смене фамилии. Водитель обязан поменять права при выявлении у него «изменений в состоянии здоровья». Водительское удостоверение также нужно менять в случае его износа, например, если нельзя визуально определить сведения, указанные в нем.