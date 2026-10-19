МВД предложило упростить обмен водительских прав для жителей новых регионов
МВД России подготовило проект указа президента, предусматривающий упрощенный порядок замены водительских удостоверений для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в ведомстве.
Документ предполагает, что обмен имеющихся у граждан этих территорий водительских удостоверений на российские будет проводиться без сдачи экзаменов и уплаты государственной пошлины. Как пояснили в МВД, проект разработан для реализации изменений, внесенных в федеральные конституционные законы об образовании новых субъектов в составе Российской Федерации.
Сейчас документ проходит общественное обсуждение на Едином портале размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. После завершения предусмотренных процедур проект может быть представлен для дальнейшего рассмотрения.
В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые меры призваны обеспечить права граждан, проживающих или ранее проживавших на воссоединенных территориях, на управление транспортными средствами.
В сентябре в МВД рассказали, что граждане обязаны менять водительские права в случае истечения срока их действия, утраты или хищения, а также при смене фамилии. Водитель обязан поменять права при выявлении у него «изменений в состоянии здоровья». Водительское удостоверение также нужно менять в случае его износа, например, если нельзя визуально определить сведения, указанные в нем.
31 августа Минцифры России сообщило, что водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД QR-коды водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в мессенджере Max. Электронные документы не заменят бумажные удостоверения. Использовать их можно будет по желанию.