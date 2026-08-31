Водители смогут предъявлять права и СТС через мессенджер Max
Водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД QR-коды водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в мессенджере Max. Соответствующие изменения в правила дорожного движения подписало правительство, сообщило Минцифры России в Max.
Электронные документы можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные водительские права и СТС, а будут действовать наравне с ними.
Техническая возможность предъявления документов через Max появится в ближайшие месяцы.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 27 августа заявил, что более 16 млн записей на прием к врачу было оформлено через мессенджер Max за последние семь месяцев. Также с помощью сервиса закрыли более 2,1 млн больничных листов.
19 августа президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил в важности повышения производительности труда и внедрения новых цифровых технологий в социальной сфере. Глава государства также поручил социальному блоку правительства сформировать перечень цифровых решений, которые уже успешно применяются в регионах. Такие практики планируется сделать обязательными для социальных организаций при их подключении к федеральному проекту по производительности труда. Кроме того, Путин поручил социальному блоку правительства принять участие в разработке Национальной стратегии развития цифровых платформ.