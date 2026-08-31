Водители смогут предъявлять права и СТС через мессенджер Max

19 августа президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил в важности повышения производительности труда и внедрения новых цифровых технологий в социальной сфере. Глава государства также поручил социальному блоку правительства сформировать перечень цифровых решений, которые уже успешно применяются в регионах. Такие практики планируется сделать обязательными для социальных организаций при их подключении к федеральному проекту по производительности труда. Кроме того, Путин поручил социальному блоку правительства принять участие в разработке Национальной стратегии развития цифровых платформ.