Что сказал Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам

Что сказал Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектамПрезидент особое внимание уделил состоянию региональных бюджетов
В Кремле 19 августа проходит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Владимир Путин заявил о планах обсудить работу по достижению долгосрочных ориентиров развития, которые установлены в разных сферах, – демографии, образовании, комфортной среде для жизни, технологическом лидерстве, цифровой трансформации. «И конечно, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики, выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей», – подчеркнул президент.
Экономическая динамика «в целом скромная, но позитивная», сказал Путин. Прирост ВВП составил около 1%. «Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во II квартале было 1,3%», – уточнил глава государства. На темпах экономического развития сказывается ряд факторов – внешнее давление, террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры, заявил он. По словам президента, критических последствий «от таких атак нет, не было и быть не может». Но нужно «укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере», подчеркнул Путин.
Сейчас реализуется план структурных изменений в экономике до 2030 г., включающий развитие рынка труда за счет создания производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью, напомнил президент. По его словам, здесь необходимо учитывать экономическую динамику в регионах, состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки.
Что касается экономического роста, то главное здесь – повышение инвестиционной активности, сказал Путин. В 2019–2024 гг. вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%. «Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. Имею в виду такие направления, как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефте- и газохимия. Хорошие темпы вложений демонстрировал строительный комплекс», – добавил глава государства. В прошлом году многие мегапроекты завершились, соответственно, динамика капиталовложений замедлилась, отметил он. Поэтому основная задача – запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, в сельское хозяйство, жилищное строительство, подчеркнул президент.
Особо глава государства отметил, что нужно поддерживать укрепление инфраструктуры городов и поселков. «Здесь отмечу, что, несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа проводится в напряженном режиме, безусловно, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время», – сказал Путин. Но склады требуют восстановления, в том числе при участии государства, поэтому президент поручил принять соответствующую программу поддержки – причем восстановление должно быть на «качественно новом технологическом уровне».
Кроме того, президент поручил правительству оценить эффективность мер поддержки бизнеса, которые есть на федеральном и региональном уровне, а затем вместе с Центробанком и деловыми объединениями подготовить предложения по донастройке системы поддержки инвестиций. Путин отметил, что нужно вкладываться в модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе, что особенно важно в условиях дефицита кадров. Регионы должны использовать современные технологии в социальной сфере, сказал он, приведя в пример Москву. Политик поручил социальному блоку сформировать портфель таких решений, которые успешно реализуются в регионах, – они станут обязательными для социальных организаций при вхождении в федеральный проект по производительности труда. Также глава государства поручил социальному блоку правительства принять участие в подготовке Национальной стратегии развития цифровых платформ.
Президент напомнил, что в 2026 г. стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, их адаптацию к технологическим изменениям. Но не все должностные лица, которые должны были, участвуют в этой программе, сказал Путин. По его словам, первый модуль завершил только 51 слушатель – 43% от общего числа, второй – 73 человека, это 62%: «То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего». Путин поручил администрации президента проконтролировать эту ситуацию.
«Нужно создавать возможности для каждого человека, в каждом регионе страны получить профессию и найти хорошо оплачиваемую работу, обеспечивать благополучие своей семьи, детей, жить в современных, комфортных условиях. Такие позитивные изменения должны фиксироваться не только в отчетах и докладах. Сами люди должны видеть, чувствовать изменения к лучшему», – сказал Путин. Он отметил, что социологические опросы граждан оценивают успехи или просчеты в социальной сфере того или иного региона. Правительство должно постоянно анализировать результаты такого мониторинга, сказал глава государства. Счетная палата провела аудит исполнения нацпроектов, нашла и слабые места в этой работе, предложив свои рекомендации, добавил президент. По его словам, эти рекомендации должны быть отражены в дальнейшем и в законодательстве, и в решениях правительства.
Путин особо обратил внимание на состояние региональных финансов: «За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд руб. – почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов». Поэтому было решено перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 г., соответственно, у регионов ежегодно будет оставаться 100 млрд руб. в течение ближайших четырех лет. Президент предложил также помочь регионам, в которых самая сложная ситуация с бюджетами. «В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 млрд руб.», – сказал Путин. По его словам, надо обеспечить сбалансированность бюджетной системы. Но есть ситуации, когда у региона и дефицитный бюджет, и высокий уровень коммерческих долгов, – сейчас треть всех долгов регионов приходится на коммерческие кредиты. Глава государства заявил, что регионы нельзя оставлять с имеющимися трудностями, нужно принимать индивидуальные меры поддержки. Правительство должно определить перечень таких регионов, определив меры поддержки, чтобы сбалансировать их финансовое положение, сказал Путин: «А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет».