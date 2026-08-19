Что сказал Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам

Путин особо обратил внимание на состояние региональных финансов: «За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд руб. – почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов». Поэтому было решено перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 г., соответственно, у регионов ежегодно будет оставаться 100 млрд руб. в течение ближайших четырех лет. Президент предложил также помочь регионам, в которых самая сложная ситуация с бюджетами. «В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 млрд руб.», – сказал Путин. По его словам, надо обеспечить сбалансированность бюджетной системы. Но есть ситуации, когда у региона и дефицитный бюджет, и высокий уровень коммерческих долгов, – сейчас треть всех долгов регионов приходится на коммерческие кредиты. Глава государства заявил, что регионы нельзя оставлять с имеющимися трудностями, нужно принимать индивидуальные меры поддержки. Правительство должно определить перечень таких регионов, определив меры поддержки, чтобы сбалансировать их финансовое положение, сказал Путин: «А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет».