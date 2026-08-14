На Совете по стратегическому развитию у Путина обсудят региональные бюджеты

План структурных изменений президент одобрил на предыдущем заседании Совета по стратегическим инициативам, который прошел в декабре 2025 г. Документ состоит из семи разделов: изменение структуры занятости и потребления, повышение качества инвестклимата и технологического развития, трансформация внешней торговли, повышение эффективности в сфере обороны, обеление отдельных секторов экономики. Последние два раздела носят закрытый характер. Отдельные меры обеления экономики уже были оперативно приняты. Например, с 1 июля запущена система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) для ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза, усилен контроль за вывозом наличных и золота, введены ограничения на внесение наличных через банкоматы, подготовлено законодательство в сфере оборота цифровой валюты, ужесточен контроль за рынком табачной и никотиносодержащей продукции. При этом не были приняты поправки в Трудовой кодекс с признаками трудовых отношений, которые бы минимизировали злоупотребление самозанятостью. Такой пункт фигурировал в плане обеления экономики, говорил Новак. Минтруд подготовил несколько версий законопроекта, которые «застряли» на согласовании с бизнесом, писали «Ведомости». При этом власти все же приняли ряд мер в этой области – правительство ограничило систематичное выполнение заказов для платформенных занятых в отношении юрлиц (регулирование вступит в силу с 1 октября), а Федеральная налоговая служба запустила эксперимент обеления рынка предоставления персонала (касается найма самозанятых и ИП через платформы, а также аутстафинговые компании).