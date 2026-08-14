На Совете по стратегическому развитию у Путина обсудят региональные бюджеты

На Совете по стратегическому развитию у Путина обсудят региональные бюджетыТакже власти представят результаты исполнения плана структурной трансформации
На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с повесткой, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. Двое из них утверждают, что мероприятие пройдет 19 августа. На нем помимо хода исполнения нацпроектов планируется обсудить вопрос бюджетной сбалансированности субъектов России в 2026–2029 гг., сообщил собеседник, знакомый с подготовкой повестки, и подтвердил федеральный чиновник. В частности, планируется обсудить меры по улучшению состояния региональных финансов, которые испытывают давление из-за охлаждения экономической активности. С докладом по этой теме выступит министр финансов Антон Силуанов, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Что с бюджетами регионов
Одна из обсуждаемых мер поддержки регионов – отсрочка выплат по бюджетным кредитам со сроком погашения 2027–2029 гг. за пределы 2030 г. В середине июля с таким предложением выступил Собянин – его поддержал президент. Минфин рассмотрит этот вопрос при подготовке бюджета на следующую трехлетку, писали «Ведомости» 15 июля. Ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная – доходы формируются неравномерно и ряд субъектов сталкиваются с дефицитом казны, говорил мэр Москвы. Ранее этот вопрос решался с помощью бюджетных кредитов, но сейчас возможности федерального бюджета ограничены, поэтому субъекты вынуждены наращивать коммерческие долги, пояснял Собянин.
Число регионов с дефицитом бюджета в I квартале 2026 г. выросло до 56 после 46 за аналогичный период 2025 г., сообщала Счетная палата в июне. По данным ведомства, максимальные показатели дефицита в отношении к доходам пришлись на Еврейскую АО (50,5%), Кемеровскую (50%), Вологодскую (32,9%) области и Республику Коми (32,7%). По данным «Эксперт РА», за полугодие с дефицитом столкнулись уже 65 регионов. На протяжении 2026 г. число дефицитных регионов продолжит расти из-за высокой чувствительности бюджетов субъектов к налогу на прибыль (в I квартале поступления по этому налогу снизились на 11,7% до 184 млрд руб.), отмечали ранее эксперты.
При этом динамика займов регионов в этом году пока не растет. Объем совокупного долга субъектов с начала 2026 г. держится на уровне 3,5 трлн руб., следует из данных Минфина. На 1 июля из этой суммы 2,3 трлн руб. приходились на бюджетные кредиты, 681 млрд руб. – на коммерческие займы, 400 млрд руб. – на гособлигации, 51 млрд руб. – на госгарантии. Коммерческий долг регионов в этом году может вырасти на 1 трлн руб. с текущих 1,1 трлн, прогнозировали весной аналитики «Эксперт РА».
По оценке директора по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислава Бухарского, ситуация с региональными бюджетами во II квартале несколько ухудшилась. Если за январь – март консолидированные бюджеты субъектов были исполнены с совокупным профицитом в 140 млрд руб., то за полугодие уже фиксируется дефицит в 144 млрд руб. При этом дефицит значительно ниже, чем годом ранее (405,1 млрд руб.). За полугодие динамика совокупных доходов (регионов и муниципалитетов) превышала динамику расходов (рост на 8,2% по сравнению с 5,7%). Более того, расходная часть сократилась в 16 регионах, что говорит о некоторой их оптимизации на фоне сдержанной динамики доходов, говорит эксперт.
Налоговые и неналоговые доходы (ННД) выросли больше всего в Чукотском автономном округе и Магаданской области (на фоне исторических максимумов цен на золото и увеличения объемов добычи) и Чувашской республике (в связи с внесением налогоплательщиками доплат на основании уточненных налоговых деклараций), отмечает Бухарский.
Основным источником прироста ННД регионов послужили поступления по НДФЛ, которые увеличились за пять месяцев на 15% (344,8 млрд руб.) и составили 2,4 трлн руб., отмечает руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.
Также на 7% (43,7 млрд руб.) увеличились поступления по налогам на совокупный доход, на 6% – по налогам на имущество (46,7 млрд руб.). В то же время поступления по налогу на прибыль незначительно снизились на 1% (на 16,2 млрд руб.) год к году, доходы от размещения временно свободных средств бюджетов снизились на 40% (на 116,8 млрд руб.) и в большей степени это не эффект снижения ставки, а эффект уменьшения объема доступных средств, полагает Цыпкин.
В первую очередь меры по улучшению сбалансированности бюджета могут понадобиться регионам с наиболее существенным промежуточным дефицитом, так как у них наиболее заметно превышение объема расходов над объемом доходов, полагает Цыпкин.
Помощь может потребоваться регионам с наибольшим снижением доходов в текущем году (например, Вологодская обл., Республика Калмыкия), а также субъектам, у которых как минимум с начала этого года прослеживаются повышенные долговые метрики (например, Архангельская, Мурманская области), говорит Бухарский. В числе мер могут рассмотреть расширение доступа к казначейским кредитам (что позволит улучшить ликвидность), оптимизацию расходной части (перенос обязательств капитального характера на будущие годы с повышением финансирования со стороны федерального бюджета), предоставление повышенного объема дотаций на обеспечение сбалансированности, полагает эксперт. В случае реализации мер по обеспечению сбалансированности бюджетов речь может идти не об увеличении объема безвозмездных поступлений, а о перераспределении уже намеченных объемов, считает Цыпкин.
Другие темы повестки совета
На совете тему регионов обсудят также в фокусе достижения национальных целей развития РФ. Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отчитается о работе кабмина с 10 отстающими регионами по каждому из социологических показателей, знает один из собеседников, знакомых с повесткой.
Также на заседании планируется проанализировать реализацию плана структурных изменений в российской экономике до 2030 г. По этой теме выступит вице-премьер Александр Новак и глава ВЭБа Игорь Шувалов, знает федеральный чиновник.
План структурных изменений президент одобрил на предыдущем заседании Совета по стратегическим инициативам, который прошел в декабре 2025 г. Документ состоит из семи разделов: изменение структуры занятости и потребления, повышение качества инвестклимата и технологического развития, трансформация внешней торговли, повышение эффективности в сфере обороны, обеление отдельных секторов экономики. Последние два раздела носят закрытый характер. Отдельные меры обеления экономики уже были оперативно приняты. Например, с 1 июля запущена система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) для ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза, усилен контроль за вывозом наличных и золота, введены ограничения на внесение наличных через банкоматы, подготовлено законодательство в сфере оборота цифровой валюты, ужесточен контроль за рынком табачной и никотиносодержащей продукции. При этом не были приняты поправки в Трудовой кодекс с признаками трудовых отношений, которые бы минимизировали злоупотребление самозанятостью. Такой пункт фигурировал в плане обеления экономики, говорил Новак. Минтруд подготовил несколько версий законопроекта, которые «застряли» на согласовании с бизнесом, писали «Ведомости». При этом власти все же приняли ряд мер в этой области – правительство ограничило систематичное выполнение заказов для платформенных занятых в отношении юрлиц (регулирование вступит в силу с 1 октября), а Федеральная налоговая служба запустила эксперимент обеления рынка предоставления персонала (касается найма самозанятых и ИП через платформы, а также аутстафинговые компании).
Кроме того, на заседании совета обсудят результаты мониторинга реализации национальных проектов. С докладом по этой теме выступит глава Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, говорит федеральный чиновник.
«Ведомости» отправили запросы в аппарат Новака и Григоренко, представителю Минфина и Кремля.
Информация о данных мониторинга за первое полугодие 2026 г. будет представлена главе государства, подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-офиса Народного фронта. «Движение собирает обратную связь от простых граждан, врачей, учителей, участников СВО, многодетных семей, предпринимателей, работников органов власти», – отметили там. В своих докладах руководителю государства Народный фронт фиксирует не только успехи, но и проблемные точки, формулирует предложения по корректировке работы по исполнению национальных проектов, сообщил собеседник.
По результатам за прошлый год отмечалось, что в целом национальные проекты исполняются с положительной динамикой, видны реальные изменения в жизни людей, особенно в таких сферах, как цифровизация госуслуг, качество дорог, благоустройство городской среды, поддержка семьи и детства и внутренний туризм.