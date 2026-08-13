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Главная / Экономика /

Что способствовало росту ВВП во II квартале

Показатель увеличился на 1,3% после снижения в январе – марте
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

По предварительной оценке, в апреле – июне ВВП вырос на 1,3% относительно того же периода прошлого года, сообщил 12 августа Росстат. Это выше ожиданий Минэка, который оценивал рост экономики на 0,9%. На основании данных Росстата министерство пересмотрело оценку за первое полугодие – до роста на 0,6% в годовом выражении (предварительная оценка была 0,3%).

Рост во II квартале был обеспечен устойчивым внутренним спросом и положительной динамикой в ряде отраслей реального сектора; продолжается увеличение потребительской активности граждан, сообщил Минэк. Дополнительную поддержку оказали меры правительства по стимулированию инвестиций, предпринимательской активности, повышению производительности труда, снижению издержек бизнеса и улучшению регуляторной среды, указано в пресс-релизе министерства. Важным фактором восстановления экономической активности также становится постепенное смягчение денежно-кредитных условий, отмечает Минэк.

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