Что способствовало росту ВВП во II квартале

По предварительной оценке, в апреле – июне ВВП вырос на 1,3% относительно того же периода прошлого года, сообщил 12 августа Росстат. Это выше ожиданий Минэка, который оценивал рост экономики на 0,9%. На основании данных Росстата министерство пересмотрело оценку за первое полугодие – до роста на 0,6% в годовом выражении (предварительная оценка была 0,3%).