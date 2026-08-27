Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TRNFP1 027,8+0,74%CNY Бирж.12,843+1,96%IMOEX2 090,79+0,94%RTSI781,46+0,94%RGBI113,35-0,19%RGBITR768,57-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мурашко: через мессенджер Max оформлено более 16 млн записей к врачу

Елена Вострикова

Более 16 млн записей на прием к врачу было оформлено через мессенджер Max за последние семь месяцев. Также с помощью сервиса закрыли более 2,1 млн больничных листов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«За этот же период на Едином портале госуслуг зафиксировано свыше 52 млн успешных записей на прием к врачу», – рассказал министр журналистам.

По словам Мурашко, цифровые сервисы для получения медицинской помощи становятся все более востребованными. Они позволяют пациентам экономить время, а также снижают нагрузку на поликлиники и медицинских работников.

Министр отметил, что развитие цифровых инструментов остается одним из приоритетных направлений работы Минздрава. Их внедрение позволяет врачам уделять больше времени пациентам, которым требуется очный прием.

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил в важности повышения производительности труда и внедрения новых цифровых технологий в социальной сфере. Глава государства также поручил социальному блоку правительства сформировать перечень цифровых решений, которые уже успешно применяются в регионах. Такие практики планируется сделать обязательными для социальных организаций при их подключении к федеральному проекту по производительности труда. Кроме того, Путин поручил социальному блоку правительства принять участие в разработке Национальной стратегии развития цифровых платформ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте