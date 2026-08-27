Мурашко: через мессенджер Max оформлено более 16 млн записей к врачу
Более 16 млн записей на прием к врачу было оформлено через мессенджер Max за последние семь месяцев. Также с помощью сервиса закрыли более 2,1 млн больничных листов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«За этот же период на Едином портале госуслуг зафиксировано свыше 52 млн успешных записей на прием к врачу», – рассказал министр журналистам.
По словам Мурашко, цифровые сервисы для получения медицинской помощи становятся все более востребованными. Они позволяют пациентам экономить время, а также снижают нагрузку на поликлиники и медицинских работников.
Министр отметил, что развитие цифровых инструментов остается одним из приоритетных направлений работы Минздрава. Их внедрение позволяет врачам уделять больше времени пациентам, которым требуется очный прием.
До этого президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил в важности повышения производительности труда и внедрения новых цифровых технологий в социальной сфере. Глава государства также поручил социальному блоку правительства сформировать перечень цифровых решений, которые уже успешно применяются в регионах. Такие практики планируется сделать обязательными для социальных организаций при их подключении к федеральному проекту по производительности труда. Кроме того, Путин поручил социальному блоку правительства принять участие в разработке Национальной стратегии развития цифровых платформ.