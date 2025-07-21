Видеосервисы не будут обязывать получать прокатные удостоверения

Вполне логичным шагом кажется и распространение действия законопроекта на соцсети – как с точки зрения баланса интересов на рынке видеоконтента, так и с точки зрения равноприменимости законодательства, рассуждает один из собеседников. В то же время документ не учитывает то, что пиратские ресурсы не будут исполнять требования закона в случае его принятия и могут продолжить распространение контента, в котором у легальных игроков регулятор выявит нарушения законодательства, продолжает он: «Логично было бы на этом фоне законодательно закрепить полномочия Роскомнадзора на ускоренную блокировку пиратских ресурсов в случае выявления нарушений по новому закону».