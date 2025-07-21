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Видеосервисы не будут обязывать получать прокатные удостоверения

Такое предложение содержится в поправках к законопроекту ко второму чтению
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Из законопроекта о защите традиционных ценностей в киноиндустрии, принятого в первом чтении 24 июня, исключили обязательное требование о получении прокатных удостоверений на контент видеосервисов, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника в крупных онлайн-кинотеатрах.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2024 г. В качестве его авторов выступили председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»), его первые заместители Антон Горелкин («Единая Россия») и Марина Ким («Справедливая Россия – За правду»), председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и др. Ответственным за этот законопроект назначен комитет Госдумы по информполитике. В первой редакции поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии» устанавливали для онлайн-кинотеатров прямое обязательство получать в Минкультуры прокатные удостоверения на все проекты в своих библиотеках, в том числе лицензионные. Сейчас это требование отсутствует.

В то же время во второй редакции авторы законопроекта изменили свой подход к регулированию, сосредоточившись на запрете распространения контента, который дискредитирует традиционные духовно-нравственные ценности или пропагандирует отказ от них. В частности, в документе предусмотрено, что Минкультуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения или отозвать его, если в аудиовизуальном произведении будут нарушающие это требование сцены. Проекты, размещенные на онлайн-платформах, но не имеющие прокатных удостоверений, будут проверять. Таким правом депутаты предлагают наделить Минкультуры, которое будет выдавать экспертные заключения о наличии материалов, дискредитирующих традиционные ценности.

При наличии оснований для прекращения распространения контента Роскомнадзор будет направлять соответствующие требования онлайн-кинотеатрам и соцсетям. Исполнить их интернет-платформы должны будут в течение суток. Соцсети при этом должны будут вести постоянный мониторинг запрещенного к распространению контента и оперативно ограничивать к нему доступ при появлении на площадке. Вступление в силу законопроекта в случае его принятия теперь предлагается отложить на 1 марта 2026 г., в первоначальном варианте он должен был начать действовать уже в 2025 г.

Кроме того, законопроект в новой редакции распространяет свое действие на «аудиовизуальные произведения» не только в онлайн-кинотеатрах, но и в соцсетях. В реестр соцсетей Роскомнадзора сейчас включено 15 ресурсов. Среди них как российские площадки – «В контакте», «Одноклассники», «Дзен» (все принадлежат VK), Rutube, Yappy (холдинг «Газпром-медиа»), так и зарубежные – Telegram, YouTube, TikTok и др.

На что сейчас выдаются прокатные удостоверения

Согласно действующим правилам, закрепленным в соответствующем постановлении правительства, прокатные удостоверения сейчас должны получать только создатели и прокатчики фильмов. Органом, который уполномочен выдавать такие удостоверения, является Минкультуры. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение министерство может в случае, если в фильме пропагандируются порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму, и т. д. Без получения удостоверения кинотеатры фильм показывать не могут.

Обязанность получать прокатные удостоверения на весь контент онлайн-кинотеатров в комитете по информполитике посчитали избыточной, просьбы отрасли были услышаны, отметил в разговоре с «Ведомостями» председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Это «трудозатратно и нетехнологично», пояснил он: «В любом случае у всех представителей индустрии остается право получить прокатное удостоверение, чтобы точно быть уверенным в том, что то произведение, которое планируется к размещению, не вызовет вопросов».

Важным шагом стало и распространение действия законопроекта на соцсети, также добавил Боярский. По его словам, в случае его принятия под регулирование подпадет только профессиональный видеоконтент на этих площадках, то есть российские и зарубежные фильмы и сериалы.

В случае выявления в фильмах без прокатного удостоверения материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности, Минкультуры направит в Роскомнадзор соответствующее заключение, а регулятор, в свою очередь, будет взаимодействовать с площадками по уже отлаженным каналам связи, пояснил «Ведомостям» депутат Антон Горелкин.

В РКН сообщили, что служба готова к выполнению норм законопроекта в случае его принятия. «Ведомости» направили запрос в Минкультуры.

В «Медиа-коммуникационном союзе» (МКС, объединяет медиакомпании – «Первый канал», «Газпром-медиа», «Национальную медиа группу» и др.) и ассоциации «Интернет-видео» (АИВ, объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, Amediateka, Start и т. д.) от комментариев отказались. Так же поступили в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Wink, Start, медиахолдинге «Национальная медиа группа» и группе компаний VK. В видеосервисах «Иви», Okko, Kion, холдингах «Газпром-медиа» и ВГТРК, на «Первом канале» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Предлагаемый срок исполнения требований РКН – одни сутки – вполне укладывается в текущую практику реагирования онлайн-кинотеатров на другие законные требования этого регулятора, отметили собеседники «Ведомостей» в двух крупных видеосервисах.

Вполне логичным шагом кажется и распространение действия законопроекта на соцсети – как с точки зрения баланса интересов на рынке видеоконтента, так и с точки зрения равноприменимости законодательства, рассуждает один из собеседников. В то же время документ не учитывает то, что пиратские ресурсы не будут исполнять требования закона в случае его принятия и могут продолжить распространение контента, в котором у легальных игроков регулятор выявит нарушения законодательства, продолжает он: «Логично было бы на этом фоне законодательно закрепить полномочия Роскомнадзора на ускоренную блокировку пиратских ресурсов в случае выявления нарушений по новому закону».

Другой собеседник «Ведомостей» отмечает, что под действие законопроекта подпадают не все видеохостинги. В частности, в реестр соцсетей РКН не включена платформа «VK видео».

Текущая редакция законопроекта позволяет «поставить под сомнение» огромный массив контента, даже тот, который был изготовлен и показан публично много лет назад и получил ранее удостоверение Минкультуры, говорит адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

При этом кажется, что четких критериев, по которым в фильмах и сериалах будет выявляться дискредитация традиционных духовно-нравственных ценностей, априори быть не может, считает он: «Любой критерий предполагает толкование и интерпретацию, а они в этом случае могут быть очень вариативны».

Действительно, сложно представить, как сформулировать четкие критерии и понятийный аппарат в отношении того, что считается дискредитацией традиционных ценностей, согласен старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин: «Законопроект раздвигает границы и без того широкой дискреции правоприменения».

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