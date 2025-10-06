Минкульт разработал критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино
Минкультуры направило на согласование в Минцифры список критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, созданном при государственном участии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.
Разработанные совместно с Минцифры и институтами развития рекомендации предназначены для оценки контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и других видеосервисах России. Согласно перечню, оценка будет осуществляться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования каждый год или по итогам релизов. Вопросы будут касаться оценки уровней эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности, а также «готовности зрителей рекомендовать контент другим пользователям».
Помимо этого, будут учитываться количественные показатели, такие как число просмотров, уровень досматриваемости и анализ упоминаний в прессе. Анкеты могут быть адаптированы под конкретный проект или платформу. Кроме того, предполагается определять процент просмотров отечественных фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, телевизионном эфире и кинопрокате.
6 сентября председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что художественные произведения на тему военной спецоперации могут стать спекулятивными и не отображать действительность. Он отметил, что в этом вопросе придерживается точки зрения, что «большое видится на расстоянии» и для создания «правильной позиции» в кинематографе и искусстве в целом должно пройти время.