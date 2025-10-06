Минкульт разработал критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино

Разработанные совместно с Минцифры и институтами развития рекомендации предназначены для оценки контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и других видеосервисах России. Согласно перечню, оценка будет осуществляться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования каждый год или по итогам релизов. Вопросы будут касаться оценки уровней эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности, а также «готовности зрителей рекомендовать контент другим пользователям».