Михалков заявил о попытках спекуляций на тему спецоперации в кинематографе
Михалков заявил, что в этом вопросе придерживается точки зрения, что «большое видится на расстоянии» и для создания «правильной позиции» в кинематографе и искусстве в целом должно пройти время.
«Боюсь, что достаточное количество "скороспелых" [кинематографистов], так сказать, желающих "наварить" определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом», – сказал он.
Режиссер, добавил, что «это уже происходит» – есть попытки экранизации «слабых сценариев». Освещать же подобные вещи необходимо с точки зрения подлинности и документалистики, считает Михалков.
В середине июня Михалков выступил с инициативой ввести квоты и входные платежи для зарубежных фильмов. Режиссер заявил в Госдуме, что такие меры помогут защитить российский кинематограф от иностранной конкуренции. По его словам, в письме от марта 2025 г. он предложил взимать 5 млн руб. за рассмотрение заявки западных фильмов для проката в России, а также направлять 10% от сборов на поддержку отечественного кино.