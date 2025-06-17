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Михалков предложил ограничить западное кино квотами и сборами

Ведомости

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступил с инициативой ввести квоты и входные платежи для зарубежных фильмов. Выступая в Госдуме, режиссер заявил, что такие меры помогут защитить российский кинематограф от иностранной конкуренции. Об этом пишет ТАСС.

«Мои коллеги, кинематографисты, попросили меня обратиться к президенту с просьбой о квотировании американского кино, – рассказал Михалков. – Это, в принципе, известная абсолютно практика, она есть и во Франции, она есть и в Китае».

По его словам, в письме от марта 2025 г. он предложил взимать 5 млн руб. за рассмотрение заявки западных фильмов для проката в России, а также направлять 10% от сборов на поддержку отечественного кино.

Кроме того, Михалков предложил создать систему «единого окна» для выхода на российский рынок, где операторами могли бы выступить «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».

Режиссер сообщил, что его инициатива сейчас рассматривается профильными ведомствами, а президент РФ Владимир Путин, по его данным, ее поддержал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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