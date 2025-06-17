Михалков предложил ограничить западное кино квотами и сборами
Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступил с инициативой ввести квоты и входные платежи для зарубежных фильмов. Выступая в Госдуме, режиссер заявил, что такие меры помогут защитить российский кинематограф от иностранной конкуренции. Об этом пишет ТАСС.
«Мои коллеги, кинематографисты, попросили меня обратиться к президенту с просьбой о квотировании американского кино, – рассказал Михалков. – Это, в принципе, известная абсолютно практика, она есть и во Франции, она есть и в Китае».
По его словам, в письме от марта 2025 г. он предложил взимать 5 млн руб. за рассмотрение заявки западных фильмов для проката в России, а также направлять 10% от сборов на поддержку отечественного кино.
Кроме того, Михалков предложил создать систему «единого окна» для выхода на российский рынок, где операторами могли бы выступить «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».
Режиссер сообщил, что его инициатива сейчас рассматривается профильными ведомствами, а президент РФ Владимир Путин, по его данным, ее поддержал.