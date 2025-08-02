Из-за ликвидации USAID на складах по всему миру скопилось 60 000 т гумпомощи

По данным издания, некоторые продукты испортились и подлежат уничтожению. Сотни ящиков с американской помощью месяцами хранились на складе в Джорджии. Их срок годности истек до того, как их можно было бы отправить в охваченные голодом регионы. В частности, на складе Mana Nutrition в Пулере (штат Джорджия) остаются запасы арахисовой пасты на $50 млн. По оценкам компании, продовольствие может помочь 60 млн человек.