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Главная / Политика /

Из-за ликвидации USAID на складах по всему миру скопилось 60 000 т гумпомощи

Ведомости

Более 60 000 т продовольствия скопилось на складах в США и по всему миру после того, как администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение о закрытии Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, некоторые продукты испортились и подлежат уничтожению. Сотни ящиков с американской помощью месяцами хранились на складе в Джорджии. Их срок годности истек до того, как их можно было бы отправить в охваченные голодом регионы. В частности, на складе Mana Nutrition в Пулере (штат Джорджия) остаются запасы арахисовой пасты на $50 млн. По оценкам компании, продовольствие может помочь 60 млн человек.

«Все куплено и оплачено. Просто никто не забирает», – заявил газете главный операционный директор Mana Nutrition Дэвид Тодд Хармон.

США сожгут высококалорийное печенье, предназначенное для детей Афганистана

Политика / Международные новости

1 июля государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что USAID прекращает реализацию программ иностранной помощи.

23 июля Reuters писало, что контрацептивы USAID на $10 млн сожгут во Франции вместо отправки их в бедные страны после того, как США отклонили предложения ООН о их покупке или доставке. Источники агентства уточнили, что американское правительство потратит $160 000 на сжигание этих запасов.

16 июля The Atlantic сообщило, что через пять месяцев после прекращения программ иностранной помощи администрация Трампа приказала сжечь почти 500 т продуктов питания. По данным издания, этих продуктов достаточно, чтобы прокормить порядка 1,5 млн детей в течение недели.

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