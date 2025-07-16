США сожгут высококалорийное печенье, предназначенное для детей Афганистана

Двое сотрудников USAID рассказали, что с января, после приостановки американской иностранной помощи, федеральные служащие неоднократно просили новых политических руководителей отправить печенье, пока оно не испортилось. Продукт был закуплен для передачи Всемирной продовольственной программе, и раньше штатные сотрудники могли бы самостоятельно передать печенье ООН. Но департамент эффективности госуправления Илона Маска расформировал USAID и агентство было передано в ведение госдепартамента. В связи этим «никакие деньги или предметы помощи» не могут перемещаться без одобрения новых руководителей.