США сожгут высококалорийное печенье, предназначенное для детей Афганистана
Спустя пять месяцев после прекращения программ иностранной помощи администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 т продуктов питания . Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники.
По словам действующих и бывших госслужащих, срок годности этих продуктов истекает. По данным издания, 500 т продуктов достаточно, чтобы прокормить около 1,5 млн детей в течение недели.
Источники сообщили, что в конце правления администрации экс-президента США Джо Байдена Агентство США по международному развитию (USAID) потратило около $800 000 на высокоэнергетическое печенье. Оно предназначено в качестве временной меры для беженцев и людей, потерявших свои дома в результате стихийного бедствия. Этот продукт планировалось передать детям в 2025 г.
Двое сотрудников USAID рассказали, что с января, после приостановки американской иностранной помощи, федеральные служащие неоднократно просили новых политических руководителей отправить печенье, пока оно не испортилось. Продукт был закуплен для передачи Всемирной продовольственной программе, и раньше штатные сотрудники могли бы самостоятельно передать печенье ООН. Но департамент эффективности госуправления Илона Маска расформировал USAID и агентство было передано в ведение госдепартамента. В связи этим «никакие деньги или предметы помощи» не могут перемещаться без одобрения новых руководителей.
В мае госсекретарь США Марко Рубио говорил, что позаботится о том, чтобы продовольственная помощь дошла до адресатов до того, как испортится. Но на тот момент уже был отправлен приказ об уничтожении печенья.
В конце января Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта. 1 июля госсекретарь сообщил, что с этого дня USAID прекращает реализацию программ иностранной помощи. Госсекретарь раскритиковал USAID за то, что агентство ориентировалось не на налогоплательщиков США или избранного президента, а на ООН, многонациональные неправительственные организации (НПО) и мировое сообщество.