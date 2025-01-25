Решение США приостановить оказание финпомощи другим странам затронет Украину

По данным Politico, приказ, «шокировавший чиновников госдепартамента», вступил в силу немедленно. По словам источников, знакомых с документом, он означает, что не будут предприняты действия по распределению финансирования между программами помощи, уже одобренными правительством США. Один из действующих чиновников госдепартамента и два бывших из администрации экс-президента США Джо Байдена заявили, что пауза, по-видимому, приведет к прекращению помощи Украине, Иордании и Тайваню.