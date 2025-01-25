Решение США приостановить оказание финпомощи другим странам затронет Украину
Госсекретарь США Марко Рубио утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта, пишет Politico со ссылкой имеющийся в распоряжении документ и другие источники. Это решение, вероятно, затронет и Украину, отмечает издание.
По данным Politico, приказ, «шокировавший чиновников госдепартамента», вступил в силу немедленно. По словам источников, знакомых с документом, он означает, что не будут предприняты действия по распределению финансирования между программами помощи, уже одобренными правительством США. Один из действующих чиновников госдепартамента и два бывших из администрации экс-президента США Джо Байдена заявили, что пауза, по-видимому, приведет к прекращению помощи Украине, Иордании и Тайваню.
Тем не менее, документ оставляет простор для толкования и предусматривает некоторые исключения, пишет издание. В нем говорится, что военное финансирование Египта и Израиля будет продолжаться, а также разрешается оказание чрезвычайной продовольственной помощи и «законные расходы», понесенные до даты опубликования приказа.
Ожидается, что госдепартамент подготовит отчет в течение 85 дней, который затем будет сопровождать рекомендацию Рубио президенту США Дональду Трампу о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.
После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Politico отмечает, что приказ Рубио, похоже, выходит за рамки указа Трампа.