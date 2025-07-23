Reuters: во Франции сожгут контрацептивы USAID вместо отправки в бедные страны
Контрацептивы американского Агентства по международному развитию (USAID) на сумму в $10 млн сожгут во Франции вместо отправки их в бедные страны после того, как Вашингтон отклонил предложения ООН о покупке или доставке этих средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что правительство США потратит $160 000 на сжигание этих запасов, хранящихся на предприятии во Франции.
Как пишет Reuters, в июле американские законодатели представили два законопроекта, призванных предотвратить уничтожение запасов, но они вряд ли будут приняты вовремя. Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что Брюссель провел переговоры с властями США и изучил все возможные варианты предотвращения уничтожения контрацептивов, включая временное перемещение. но эти усилия не помогли найти альтернативу.
1 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что USAID прекращает реализацию программ иностранной помощи. «Программы помощи, соответствующие политике администрации и направленные на продвижение интересов Америки, будут осуществляться государственным департаментом», – написал он в блоге на Substack. По его словам, в рамках нового подхода программы будут реализованы с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью.