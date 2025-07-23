Reuters: во Франции сожгут контрацептивы USAID вместо отправки в бедные страны

Контрацептивы американского Агентства по международному развитию (USAID) на сумму в $10 млн сожгут во Франции вместо отправки их в бедные страны после того, как Вашингтон отклонил предложения ООН о покупке или доставке этих средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.