Мальдивы перенесли введение нового налога для туркомпаний на 2027 год

18 сентября в АТОР сообщили, что ставка GST составляет 17%, однако новый налог не означает автоматического роста стоимости туров на эту величину. Для туроператора-перепродавца налог рассчитывается с разницы между суммой, полученной от туриста, и стоимостью туристического продукта, приобретенного у зарегистрированного в системе GST поставщика. Налог в размере 17% выделяется из этой разницы.