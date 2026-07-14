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Трамп: США и Израиль уничтожили 84% потенциала Ирана по производству вооружений

Ведомости

В ходе операций США и Израиля потенциал Ирана по производству вооружений был уничтожен на 84%. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

«Они по большей части утратили способность производить вооружения. Речь примерно про 84%», – сказал он.

14 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что военные завершили последнюю серию ударов по Ирану. По данным ведомства, атаки затронули Бушер, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, «чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда».

13 июля Press TV сообщал, что Иран атаковал военные объекты США в Кувейте. Удары были совершены с помощью беспилотников, а целями стали системы военной связи, топливные хранилища, зенитные ракетные комплексы Patriot, диспетчерская вышка и склад боеприпасов. Кроме того, крылатые ракеты атаковали американский военный корабль.

В тот же день Трамп объявил, что США снова начинают морскую блокаду портов Ирана и берут под контроль Ормузский пролив. Он отметил, что в рамках обеспечения финансирования мер безопасности в регионе за проход через пролив будет взиматься сбор в размере 20% от стоимости грузов.

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