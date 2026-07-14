Трамп: США и Израиль уничтожили 84% потенциала Ирана по производству вооружений

В тот же день Трамп объявил, что США снова начинают морскую блокаду портов Ирана и берут под контроль Ормузский пролив. Он отметил, что в рамках обеспечения финансирования мер безопасности в регионе за проход через пролив будет взиматься сбор в размере 20% от стоимости грузов.