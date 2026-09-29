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Лихачев: число работников «Росатома» на АЭС «Бушер» достигло 80

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На АЭС «Бушер» в Иране возвращено 80 сотрудников «Росатома». Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Уже 80 человек работает непосредственно на строительстве второго и третьего энергоблоков, и мы будем продолжать наращивать численность», – сказал Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы «Росатома», несмотря на все сложности и фактически военное положение,»Бушер» не выходил и не выйдет из приоритетов госкорпорации.

9 августа Лихачев сообщил, что «Росатом» начал возвращение российских специалистов на площадку АЭС «Бушер». На тот момент общая численность российских специалистов на станции достигала 25 человек.

23 сентября иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил «Ведомостям», что работа на площадке строительства «Росатомом» второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер» в Иране возобновилась после перерыва, вызванного военной операцией и ударами США и Израиля рядом с площадкой.

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