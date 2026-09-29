Лихачев: число работников «Росатома» на АЭС «Бушер» достигло 80

23 сентября иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил «Ведомостям», что работа на площадке строительства «Росатомом» второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер» в Иране возобновилась после перерыва, вызванного военной операцией и ударами США и Израиля рядом с площадкой.