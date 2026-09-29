Лихачев: число работников «Росатома» на АЭС «Бушер» достигло 80
На АЭС «Бушер» в Иране возвращено 80 сотрудников «Росатома». Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Уже 80 человек работает непосредственно на строительстве второго и третьего энергоблоков, и мы будем продолжать наращивать численность», – сказал Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).
По словам главы «Росатома», несмотря на все сложности и фактически военное положение,»Бушер» не выходил и не выйдет из приоритетов госкорпорации.
23 сентября иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил «Ведомостям», что работа на площадке строительства «Росатомом» второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер» в Иране возобновилась после перерыва, вызванного военной операцией и ударами США и Израиля рядом с площадкой.