«Росатом» начал возвращать специалистов на АЭС «Бушер» в Иране
«Росатом» начал возвращение российских специалистов на площадку АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас общая численность российских специалистов на АЭС «Бушер» достигла 25 человек.
10 июля глава «Росатома» сообщал, что сотрудники АЭС постепенно возвращаются в Иран. В страну вернулись шесть человек.
В июле рядом с «Бушер» были слышны звуки работающих систем ПВО.
28 июня Лихачев заявлял, что не возобновит работу на иранской АЭС без полной уверенности в безопасности своих специалистов. Он говорил до этого, что запуск плана восстановления штата сотрудников на станции зависит от достижения мирных договоренностей между США и Ираном.