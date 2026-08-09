Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Бизнес /

«Росатом» начал возвращать специалистов на АЭС «Бушер» в Иране

Ведомости

«Росатом» начал возвращение российских специалистов на площадку АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас общая численность российских специалистов на АЭС «Бушер» достигла 25 человек.

10 июля глава «Росатома» сообщал, что сотрудники АЭС постепенно возвращаются в Иран. В страну вернулись шесть человек.

В июле рядом с «Бушер» были слышны звуки работающих систем ПВО.

28 июня Лихачев заявлял, что не возобновит работу на иранской АЭС без полной уверенности в безопасности своих специалистов. Он говорил до этого, что запуск плана восстановления штата сотрудников на станции зависит от достижения мирных договоренностей между США и Ираном.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её