Иранские СМИ сообщили о работе ПВО в районе АЭС «Бушер»
Рядом с АЭС «Бушер» в Иране слышны звуки работающих систем ПВО, сообщило Mehr.
Официальный комментариев пока не поступало, отметили в агентстве.
Чуть позднее Mehr сообщил о взрывах в южных портовых городах Чабехар и Конарак.
США начали новый раунд ударов по Ирану в 23:00 мск. В CENTCOM заявили, что очередная серия ударов направлена на ослабление иранских военных сил, которые используются для атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
28 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что не возобновит работу на иранской АЭС «Бушер» без полной уверенности в безопасности своих специалистов. Он говорил до этого, что запуск плана восстановления штата сотрудников на станции зависит от достижения мирных договоренностей между США и Ираном.
10 июля Лихачев сообщал, что на АЭС постепенно возвращаются сотрудники.