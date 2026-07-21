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Иранские СМИ сообщили о работе ПВО в районе АЭС «Бушер»

Ведомости

Рядом с АЭС «Бушер» в Иране слышны звуки работающих систем ПВО, сообщило Mehr.

Официальный комментариев пока не поступало, отметили в агентстве.

Чуть позднее Mehr сообщил о взрывах в южных портовых городах Чабехар и Конарак.

США начали новый раунд ударов по Ирану в 23:00 мск. В CENTCOM заявили, что очередная серия ударов направлена на ослабление иранских военных сил, которые используются для атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

28 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что не возобновит работу на иранской АЭС «Бушер» без полной уверенности в безопасности своих специалистов. Он говорил до этого, что запуск плана восстановления штата сотрудников на станции зависит от достижения мирных договоренностей между США и Ираном.

10 июля Лихачев сообщал, что на АЭС постепенно возвращаются сотрудники.

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