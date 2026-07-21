Иранские СМИ сообщили о работе ПВО в районе АЭС «Бушер»

28 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что не возобновит работу на иранской АЭС «Бушер» без полной уверенности в безопасности своих специалистов. Он говорил до этого, что запуск плана восстановления штата сотрудников на станции зависит от достижения мирных договоренностей между США и Ираном.