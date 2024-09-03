Суд в Гааге арестовал долю «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee

Суд в Гааге арестовал долю «Газпрома» в нидерландской Wintershall NoordzeeАрест наложен в обеспечение иска украинской УК «Славутич-инвест»
Доля «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee, которую газовый монополист пытается продать, арестована судом Гааги. Арест наложен в обеспечение иска украинской УК, которая пытается признать «Газпром» alter ego России и взыскать с госкомпании убытки в обход принципа государственного иммунитета
Окружной суд Гааги арестовал принадлежащие «Газпрому» 50% в Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе, в качестве обеспечения иска украинской управляющей компании (УК) «Славутич-инвест». УК в двух юрисдикциях – в Нидерландах и на Украине – пытается получить компенсацию за свои якобы экспроприированные земельные участки на новых российских территориях. Гаагский суд учел, что по украинскому законодательству определенное юрлицо можно признать alter ego («вторым я») государства и взыскать с него суверенный долг. «Ведомости» ознакомились с материалами дела.