Суд в Москве продлил процедуру конкурсного производства российской дочке Google

Как писали «Ведомости», 23 апреля столичный Арбитражный суд вынес долгожданное для всех кредиторов банкрота ООО «Гугл» решение о запрете ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США). Российский суд также установил судебную неустойку в пользу Russia Today (АНО «ТВ Новости») в размере 1 млрд руб. Эта сумма будет взыскана с GIL, если она продолжит судиться в Америке. По сути решение о запрете продолжать разбирательство в американском суде стало ответом России на беспрецедентное решение суда в Калифорнии. 24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Москвы. А уже 27 января по американскому делу были приняты предварительные обеспечительные меры, направленные против конкурсного управляющего ООО «Гугл» и его представителей и запрещающие указанным лицам представление интересов в российском деле о банкротстве как минимум по двум обособленным спорам – по привлечению к субсидиарной ответственности и по оспариванию сделки российского должника с GIL по правилам закона о банкротстве, ранее пояснял источник «Ведомостей».