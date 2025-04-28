Суд в Москве продлил процедуру конкурсного производства российской дочке Google

Суд в Москве продлил процедуру конкурсного производства российской дочке GoogleОбщая сумма ее требований к иностранным компаниям группы Alphabet/Google превысила 300 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы 28 апреля принял очередной отчет конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского и продлил срок конкурсного производства до конца октября, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с ходом процесса.
Как следует из представленного в суде отчета, сумма фактически взысканной дебиторской задолженности, возникшей по состоянию на март – апрель 2022 г. включительно, существенно увеличилась и составила 12,1 млрд руб., или 62,8% от общего объема выявленной задолженности, которую, как говорят собеседники «Ведомостей», по неясным причинам не могло взыскать прежнее руководство ООО «Гугл» до открытия конкурсного производства в октябре 2023 г. Такой процент эффективности наполнения конкурсной массы должника считается очень высоким, отметил в разговоре с «Ведомостями» собеседник из юридической фирмы Art de Lex, представляющий интересы ООО «Гугл». При этом, по информации конкурсного управляющего, часть оставшейся задолженности является безнадежной ко взысканию в связи с ликвидацией или банкротством дебиторов. «Это вызывает серьезные вопросы к прежнему руководству ООО «Гугл», которые, безусловно, будет разрешать арбитражный суд в свое время», – подчеркнул собеседник.
Предыдущий отчет конкурсного управляющего представлялся суду в январе 2025 г. С того момента конкурсный управляющий существенно продвинулся по спорам об оспаривании сделок ООО «Гугл» на общую сумму более 2 млрд руб. Судебные заседания по существу этих сделок ожидаются в июле текущего года, рассказал собеседник из Art de Lex. По его словам, сейчас конкурсный управляющий для целей выявления дебиторской задолженности и подозрительных сделок ООО «Гугл» также анализирует деятельность должника на иных рынках (помимо реализации рекламного инвентаря).
Например, в числе должников ООО «Гугл» – и иностранные компании группы Alphabet/Google. Как отмечает Таляровский, иностранные компании Google пытаются активно противодействовать рассмотрению требований к ним российским банкротным судом, игнорируя исключительную компетенцию российского банкротного суда. В настоящий момент общий объем требований к иностранным компаниям, заявленный конкурсным управляющим, составляет свыше 300 млрд руб.
Как писали «Ведомости», 23 апреля столичный Арбитражный суд вынес долгожданное для всех кредиторов банкрота ООО «Гугл» решение о запрете ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США). Российский суд также установил судебную неустойку в пользу Russia Today (АНО «ТВ Новости») в размере 1 млрд руб. Эта сумма будет взыскана с GIL, если она продолжит судиться в Америке. По сути решение о запрете продолжать разбирательство в американском суде стало ответом России на беспрецедентное решение суда в Калифорнии. 24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Москвы. А уже 27 января по американскому делу были приняты предварительные обеспечительные меры, направленные против конкурсного управляющего ООО «Гугл» и его представителей и запрещающие указанным лицам представление интересов в российском деле о банкротстве как минимум по двум обособленным спорам – по привлечению к субсидиарной ответственности и по оспариванию сделки российского должника с GIL по правилам закона о банкротстве, ранее пояснял источник «Ведомостей».
Как ранее говорил «Ведомостям» партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян, российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротные дела в отношении российских компаний. По его мнению, иное было бы «очень странно».
22 января «Ведомости» писали, что Высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их YouТube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании, сообщала юридическая фирма Art de Lex, которая представляет интересы российской прессы. Судебные разбирательства по данному вопросу, включая подготовку арестов активов Google в разных странах, касались действий российских СМИ, которые квалифицировались Google как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему активов по всему миру».
Один из основных доводов российских СМИ заключался в том, что представители Google могли обратиться за антиисковым запретом в английский суд в 2020 г. или 2021 г., когда споры в российских судах относительно восстановления YouТube-каналов находились на начальной стадии, но не в 2024 г., когда решения российских судов были уже вынесены и проверены вышестоящими инстанциями. Компания Google принимала участие в рассмотрении дел в России и использовала все процессуальные права. В ответ на это Google заявила, что прибыль, получаемая ею в России, перекрывает возможные риски от судебных процессов, а также что компания не желала обострять отношения с Россией.