Google LLC отказался от своих требований к телеканалам «Спас» и Russia Today

Google LLC отказался от своих требований к телеканалам «Спас» и Russia TodayПосле этого решения российские каналы смогут продолжить взыскание с корпорации в иностранных юрисдикциях
Google LLC отказался от своих требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки (астрента). Соответствующее соглашение об урегулировании спора утвердил 29 сентября Окружной суд Северного округа Калифорнии, следует из решения суда, с которым ознакомились «Ведомости». Эта победа первая по этим кейсам «СМИ против Google» в суде США.
Этим соглашением подтверждено, что компания Google не имела оснований для обращения в американский суд, что было обусловлено исходной позицией российских СМИ об отсутствии компетенции американского суда, пояснил партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских каналов, Артур Зурабян. По его словам, такое решение является абсолютно беспрецедентным.
Из опубликованного решения следует, что в отношении телеканала «Спас» отказ Google от требований вступает в силу незамедлительно. А в отношении RT – после получения лицензии OFAC (Офис по контролю иностранных инвестиций минфина США), поскольку канал находится под санкциями США.
При этом, отмечает юрист, даже в случае отказа в лицензии перспективы положительного исхода для американской компании с учетом утвержденного соглашения отсутствуют. Процедура получения лицензии не останавливает хода судебных процессов, которые RT инициировал в иностранных юрисдикциях, уточнил Зурабян.
Представитель телеканалов рассказал, что АНО «ТВ-Новости» и «Фонд православного телевидения» (владелец канала «Спас») рассматривают такое соглашение как «первый шаг к глобальному урегулированию спора с американской корпорацией в целом, включая вопрос разблокировки каналов, массово заблокированных Google после 2022 г., уплаты судебной неустойки, а также уплаты задолженности банкроту – российской дочке Google для целей расчета с кредиторами».
Как писали «Ведомости», 24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Москвы. Суд тогда без вызова сторон решил принять предварительные временные ограничительные меры.
В конце августа 2024 г. в американском суде состоялось первое слушание по иску Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград» с требованием о введении антиисковых запретов из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Исполнение решения российского суда «нарушит принципы надлежащей правовой процедуры», цитировала 20 августа 2024 г. газета The Telegraph содержание искового заявления Google.
Американская компания добивалась судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный американской компанией судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений, рассказывал адвокат.
Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом. Зурабян ранее говорил, что действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet (организация признана нежелательной на территории РФ) – в своей публичной отчетности долгое время не отражает информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее активы за рубежом.
В начале декабря 2024 г. владеющая российским телеканалом «Спас» НКО «Фонд православного телевидения» направила в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявление с обвинением материнской компании Google в неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности. Alphabet, по версии российского НКО, не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Nasdaq, а также не соблюдает правила подачи отчетности SEC.