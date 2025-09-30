Google LLC отказался от своих требований к телеканалам «Спас» и Russia Today

Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом. Зурабян ранее говорил, что действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet (организация признана нежелательной на территории РФ) – в своей публичной отчетности долгое время не отражает информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее активы за рубежом.