Суд в ЮАР исполнит решение России о взыскании с Google 10 млрд рублей

Суд в ЮАР исполнит решение России о взыскании с Google 10 млрд рублейРанее Арбитражный суд Москвы удовлетворил соответствующую просьбу конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл»
Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял первое решение в поддержку исполнения московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве, узнали «Ведомости». Ордер уже был опубликован и направлен 1 октября для исполнения шерифу (аналог судебного пристава-исполнителя). Исполнение решения в ЮАР подтвердили «Ведомостям» партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян и директор юридической фирмы Pagel Schullenburg, представляющей интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл», Зане Хартман.
В рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» конкурсным управляющим Валерием Таляровским еще в апреле 2024 г. было подано заявление об оспаривании сделки по выплате должником (ООО «Гугл») дивидендов в адрес своей материнской американской компании Google International LLC на основании п. 2 ст. 61.2 закона о банкротстве («вредоносная сделка»).
Оспариваемый платеж был произведен непосредственно после вступления в законную силу принятого московским арбитражем решения по обязанию Google разблокировать YouTube-аккаунт НАО «Царьград-медиа» в декабре 2021 г., пояснил Зурабян. «Этот судебный акт предусматривал начисление судебной неустойки, избежать уплаты которой Google и пытался, обнуляя свой счет под видом уплаты дивидендов за границу», – объяснил он.
Конкурсный управляющий требовал обязать материнскую компанию возвратить в конкурсную массу полученную сумму дивидендов и связанную с выплатой дивидендов сумму налогов в размере 10 млрд руб. В 2024 г., как писали «Ведомости», Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Таляровского в полном объеме.
Как ранее рассказывал Зурабян, в рамках признания и приведения в исполнение судебного акта по этому спору конкурсный управляющий подал соответствующие заявления в суды десятка юрисдикций (Африка, Южная Америка, Азия, Европа).
В конце августа 2025 г. Верховный суд в ЮАР рассмотрел это заявление и по итогам слушаний был вынесен приказ о наложении ареста на все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции страны. Суд этим же приказом подтвердил полномочия конкурсного управляющего Таляровского действовать от имени ООО «Гугл» в указанном процессе, уточнила Хартман.
Таким образом, это стало первым решением об исполнении в иностранной юрисдикции в пользу российской «дочки» Google. «Мы ожидаем, что активы ответчиков (иностранный Google) будут подвергнуты аресту во всех юрисдикциях, учитывая правовой характер взыскания», – сказал Зурабян.
В конце сентября Google LLC отказался от своих требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки (астрента). Соответствующее соглашение об урегулировании спора утвердил 29 сентября Окружной суд Северного округа Калифорнии. Этим соглашением подтверждено, что компания Google не имела оснований для обращения в американский суд, что было обусловлено исходной позицией российских СМИ об отсутствии компетенции американского суда, говорил Зурабян.
В конце августа 2024 г. в американском суде состоялось первое слушание по иску Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград» с требованием о введении антиисковых запретов из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Исполнение решения российского суда «нарушит принципы надлежащей правовой процедуры», цитировала 20 августа 2024 г. газета The Telegraph содержание искового заявления Google.
Американская компания добивалась судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный американской компанией судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений, рассказывал адвокат.
Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом, после того как иски против «Гугла» в России были удовлетворены и его признали банкротом. Зурабян ранее говорил, что действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet (организация признана нежелательной на территории РФ) – в своей публичной отчетности долгое время не отражает информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее активы за рубежом.
В начале декабря 2024 г. владеющая российским телеканалом «Спас» НКО «Фонд православного телевидения» направила в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление с обвинением материнской компании Google в неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности. Alphabet, по версии российского НКО, не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq, а также не соблюдает правила подачи отчетности SEC.