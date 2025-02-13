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Прокуратура запросила 6 лет колонии блогеру Блиновской

Ведомости

Гособвинитель запросил 6 лет колонии общего режима блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент «Ведомостей» из зала Савеловского суда Москвы.

Блогер обвиняется в неуплате налогов с 2019 по 2021 г. на общую сумму более 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января Блиновская полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.

Прокурор также потребовал конфисковать имущество Блиновской, на которое был наложен арест. Речь идет о ее доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах. Также гособвинение просит наложить на нее штраф в 1,5 млн руб. и запрет заниматься коммерческой деятельностью сроком на 5 лет.

4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом и отказался удовлетворить ее апелляционные жалобы. 14 декабря 2024 г. супруг Блиновской Алексей Блиновский подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала ее статус индивидуального предпринимателя. После признания Блиновской банкротом к ней поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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