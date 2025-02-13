Прокуратура запросила 6 лет колонии блогеру Блиновской
Гособвинитель запросил 6 лет колонии общего режима блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент «Ведомостей» из зала Савеловского суда Москвы.
Блогер обвиняется в неуплате налогов с 2019 по 2021 г. на общую сумму более 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января Блиновская полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.
Прокурор также потребовал конфисковать имущество Блиновской, на которое был наложен арест. Речь идет о ее доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах. Также гособвинение просит наложить на нее штраф в 1,5 млн руб. и запрет заниматься коммерческой деятельностью сроком на 5 лет.
4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом и отказался удовлетворить ее апелляционные жалобы. 14 декабря 2024 г. супруг Блиновской Алексей Блиновский подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала ее статус индивидуального предпринимателя. После признания Блиновской банкротом к ней поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.