Прокуратура запросила 6 лет колонии блогеру Блиновской

4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом и отказался удовлетворить ее апелляционные жалобы. 14 декабря 2024 г. супруг Блиновской Алексей Блиновский подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала ее статус индивидуального предпринимателя. После признания Блиновской банкротом к ней поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.