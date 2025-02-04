Суд признал законным банкротство Блиновской
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании блогера Елены Блиновской банкротом и отказался удовлетворить ее апелляционные жалобы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд решил оставить решение первой инстанции о признании Блиновской банкротом без изменения», – сказано в сообщении.
Блиновская обвиняется в неуплате налогов с 2019 по 2021 г. на общую сумму более 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Блогера судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января фигурантка полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.
14 декабря 2024 г. супруг Блиновской Алексей Блиновский подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала ее статус индивидуального предпринимателя. После признания Блиновской банкротом к ней поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.