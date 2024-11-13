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Блогер Елена Блиновская признана банкротом

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Запущена процедура реализации ее имущества.

30 августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. В тот же день Савеловский суд Москвы разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн руб. для погашения долга перед налоговой. По информации агентства, сторона защиты ходатайствовала о возможности продать еще одну квартиру на Серпуховском Валу, так как на нее нашелся покупатель. Выручка от сделки будет автоматически перечислена на счет ФНС для погашения общего долга. Ранее Блиновской было разрешено продать квартиру за 70 млн руб., также в счет возмещения долга.

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сумме она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций. Кроме того, Блиновская без ведома гендиректоров двух компаний неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-банк» для перевода денежных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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