Муж Блиновской подал апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. По данным прокуратуры, при пособничестве своего супруга Алексея она занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сумме она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.