Муж Блиновской подал апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве
Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. Судебное разбирательство назначено на 4 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.
Апелляция поступила в суд 6 декабря. Затем вместе с материалами дела она была передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд, который 11 декабря принял жалобу к рассмотрению и назначил судебное разбирательство.
1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. По данным прокуратуры, при пособничестве своего супруга Алексея она занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сумме она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.
Арбитражный суд Москвы 13 ноября признал Блиновскую банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества.