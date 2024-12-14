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Муж Блиновской подал апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве

Ведомости

Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. Судебное разбирательство назначено на 4 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.

Апелляция поступила в суд 6 декабря. Затем вместе с материалами дела она была передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд, который 11 декабря принял жалобу к рассмотрению и назначил судебное разбирательство.

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. По данным прокуратуры, при пособничестве своего супруга Алексея она занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сумме она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.

Арбитражный суд Москвы 13 ноября признал Блиновскую банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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