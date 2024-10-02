Блиновская погасила весь долг по НДФЛ перед государством
Блогер Елена Блиновская погасила весь долг по НДФЛ перед государством. Из общего долга в 1,15 млрд руб. блогер выплатила более 320 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Морозова.
По словам юристов, блогер приступила к погашению долга по НДС. Адвокат сообщил, что долг по НДС составляет 587 млн руб., остальные 221 млн – штраф. До этого Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на продление ареста.
30 августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. В тот же день Савеловский суд Москвы разрешил Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн руб. для погашения долга перед налоговой.
Ранее Блиновской было разрешено продать квартиру за 70 млн руб., также в счет возмещения долга.
1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физлица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ).