Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты Блиновской на продление ареста
Мосгорсуд отклонил ходатайство стороны защиты блогера Елены Блиновской, оставив обвиняемую в неуплате налогов в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с суде.
30 августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. В тот же день Савеловский суд Москвы разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн руб. для погашения долга перед налоговой. По информации агентства, сторона защиты ходатайствовала о возможности продать еще одну квартиру на Серпуховском Валу, так как на нее нашелся покупатель. Выручка от сделки будет автоматически перечислена на счет ФНС для погашения общего долга. Ранее Блиновской было разрешено продать квартиру за 70 млн руб., также в счет возмещения долга.
1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физлица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ).
На 14 августа Блиновская не выплатила государству примерно 1,2 млрд руб. из общего долга в 1,4 млрд руб. Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что долг Блиновской перед налоговой на данный момент составляет менее четверти от всей суммы задолженности.