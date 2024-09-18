Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты Блиновской на продление ареста

30 августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. В тот же день Савеловский суд Москвы разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн руб. для погашения долга перед налоговой. По информации агентства, сторона защиты ходатайствовала о возможности продать еще одну квартиру на Серпуховском Валу, так как на нее нашелся покупатель. Выручка от сделки будет автоматически перечислена на счет ФНС для погашения общего долга. Ранее Блиновской было разрешено продать квартиру за 70 млн руб., также в счет возмещения долга.