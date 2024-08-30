Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов
Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, об этом, как сообщает ТАСС, она заявила в ходе судебного заседания.
1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физлица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ). По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сумме она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.
30 августа Савеловский суд Москвы разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн руб. для погашения долга перед налоговой, сообщал ТАСС. По информации агентства, сторона защиты ходатайствовала о возможности продать еще одну квартиру на Серпуховском Валу, так как на нее нашелся покупатель. Выручка от сделки будет автоматически перечислена на счет ФНС для погашения общего долга. Ранее Блиновской было разрешено продать квартиру за 70 млн руб. также в счет возмещения долга.
На 14 августа Блиновская не выплатила государству примерно 1,2 млрд руб. из общего долга в 1,4 млрд руб. Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что долг Блиновской перед налоговой на данный момент составляет менее четверти от всей суммы задолженности. 24 июля сообщалось, что блогер выплатила 230 млн руб. из долга по налогам.