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Дмитриев: неспособность Запада решить проблемы привела к «точке невозврата»

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Запад систематически лжет и неспособен решить коренные причины своих проблем, в связи с чем мог дойти до точки невозврата. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в X.

Таким образом он прокомментировал ситуацию во Франции, где проходят массовые протесты старшеклассников. По его словам, основными проблемами Запада являются миграция, энергетические промахи, милитаризм, поляризация и самоуничтожение под влиянием идеологии.

«Нельзя вечно винить других в своих проблемах», – отметил Дмитриев.

6 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников в стране. В совещании приняли участие премьер-министр Франции Себастьен Лекорню и министр национального образования Эдуар Жеффре.

В тот же день президент США Дональд Трамп связал протесты во Франции с массовой миграцией, которая вышла из-под контроля. По мнению американского лидера, ислам стремится «захватить» страну. 

В конце сентября во Франции начались акции протеста школьников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. 

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