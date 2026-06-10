Семьи с двумя и более детьми приобрели более 7000 авто по льготным условиям

Например, в Санкт-Петербурге семье, в которой воспитывается семь и более несовершеннолетних детей, город дает в собственность микроавтобус. В Камчатском крае при аналогичных условиях семье выделяют до 2,5 млн руб. на покупку авто. Об этом говорится на региональных сайтах госуслуг. Кроме этого, проблематичным остается проезд многодетных по платным дорогам, добавила вице-спикер. Полного бесплатного проезда для этой категории сейчас нет, действуют специальные программы лояльности. В мае 2026 г. министр транспорта Андрей Никитин заявлял, что более 11 000 семей воспользовались скидкой от госкомпании «Автодор».