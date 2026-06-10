Семьи с двумя и более детьми приобрели более 7000 авто по льготным условиям
С января по июнь 2026 г. по льготной подпрограмме Минпромторга для семей с двумя и более детьми «Семейный автомобиль» было продано более 7000 автомобилей. Объем предоставленных скидок превысил 1 млрд руб. Такие данные привели в пресс-службе министерства в ответ на запрос «Ведомостей».
«В условиях текущих бюджетных возможностей данная программа работает эффективно», – сказал представитель пресс-службы министерства. Минпромторг запустил подпрограмму «Семейный автомобиль» в мае 2025 г. Она предоставляет семьям с двумя и более детьми скидку в 10% от стоимости автомобиля.
Пока нельзя сказать, что сегодня есть системные решения в «транспортном» вопросе для многодетных семей, сказала «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она предложила разработать новые и модернизировать существующие правительственные программы. По словам вице-спикера, некоторые регионы предоставляют бесплатно автомобили семьям с большим числом детей или выделяют целевые субсидии на их покупку.
Например, в Санкт-Петербурге семье, в которой воспитывается семь и более несовершеннолетних детей, город дает в собственность микроавтобус. В Камчатском крае при аналогичных условиях семье выделяют до 2,5 млн руб. на покупку авто. Об этом говорится на региональных сайтах госуслуг. Кроме этого, проблематичным остается проезд многодетных по платным дорогам, добавила вице-спикер. Полного бесплатного проезда для этой категории сейчас нет, действуют специальные программы лояльности. В мае 2026 г. министр транспорта Андрей Никитин заявлял, что более 11 000 семей воспользовались скидкой от госкомпании «Автодор».