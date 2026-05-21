Продажи препаратов для похудения в России выросли за год в 2,5 раза

Объем российского рынка препаратов для лечения ожирения по итогам 2025 г. достиг 44,6 млрд руб., говорится в отчете агентства DSM Group. Из него следует, что по сравнению с позапрошлым годом он увеличился в 2,5 раза. По прогнозу этой компании, в 2026 г. он прибавит еще почти 70% до 75 млрд руб. Таким образом, за два года этот сегмент может вырасти более чем в 4 раза, делают вывод в DSM Group.