Продажи препаратов для похудения в России выросли за год в 2,5 раза

Продажи препаратов для похудения в России выросли за год в 2,5 разаПри этом реализация оземпика начала отставать от продаж средств с тирзепатидом
Объем российского рынка препаратов для лечения ожирения по итогам 2025 г. достиг 44,6 млрд руб., говорится в отчете агентства DSM Group. Из него следует, что по сравнению с позапрошлым годом он увеличился в 2,5 раза. По прогнозу этой компании, в 2026 г. он прибавит еще почти 70% до 75 млрд руб. Таким образом, за два года этот сегмент может вырасти более чем в 4 раза, делают вывод в DSM Group.
Препараты для лечения ожирения действительно пользуются повышенным спросом у россиян, который сейчас смещается в сторону современных средств на основе агонистов GLP-1 (к ним относятся лекарства с действующим веществом семаглутид – оземпик и его аналоги), говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По словам аналитика в области управленческого консалтинга Александра Хвостова, сейчас около 65% рынка приходится именно на препараты с семаглутидом, еще примерно 20% – на средства на основе тирзепатида (например, мунджаро, но он на российский рынок официально не выводился).