СВР: Европа требует от Киева мобилизации женщин

По данным ведомства, глава Евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи с европейскими министрами отметила, что без такого шага Киев не сможет продолжить конфликт с Россией. В качестве примера для подражания для Украины она привела израильскую армию, где женщин призывают на воинскую службу.