СВР: Европа требует от Киева мобилизации женщин
Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Украины мобилизовать женщин из-за нехватки мужчин, годных к военной службе. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
По данным ведомства, глава Евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи с европейскими министрами отметила, что без такого шага Киев не сможет продолжить конфликт с Россией. В качестве примера для подражания для Украины она привела израильскую армию, где женщин призывают на воинскую службу.
«Когда речь заходит о так называемом сдерживании России, Европа напрочь забывает о демократических ценностях и правах человека», – говорится в заявлении СВР.
Кроме того, Евросоюз (ЕС) собирается принять ряд мер, которые помогут депортировать мужчин призывного возраста из Европы на Украину. Таким образом Брюссель пытается обеспечить постоянный приток живой силы для Киева.
4 сентября директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что, по оценкам европейских разведок, украинский мобилизационный потенциал будет почти исчерпан в течение года. «На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – подчеркнул глава СВР.
4 апреля командование сухопутных войск ВСУ признало факты ошибочной постановки женщин на воинский учет. Командование направило предложения в генштаб и министерство обороны Украины, чтобы доработать систему и устранить недостатки. Там также отметили, что мобилизация женщин не планируется.