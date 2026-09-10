Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,546-0,94%MGTS1 574-0,51%VEON-RX59,6+0,85%IMOEX2 272,03+0,35%RTSI837,52+0,35%RGBI114,01+0,34%RGBITR776,34+0,36%
Главная / Политика /

СВР: Европа требует от Киева мобилизации женщин

Сергей Пахомов
Efrem Lukatsky / AP Photo
Efrem Lukatsky / AP Photo

Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Украины мобилизовать женщин из-за нехватки мужчин, годных к военной службе. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, глава Евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи с европейскими министрами отметила, что без такого шага Киев не сможет продолжить конфликт с Россией. В качестве примера для подражания для Украины она привела израильскую армию, где женщин призывают на воинскую службу.

«Когда речь заходит о так называемом сдерживании России, Европа напрочь забывает о демократических ценностях и правах человека», – говорится в заявлении СВР.

Кроме того, Евросоюз (ЕС) собирается принять ряд мер, которые помогут депортировать мужчин призывного возраста из Европы на Украину. Таким образом Брюссель пытается обеспечить постоянный приток живой силы для Киева.

4 сентября директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что, по оценкам европейских разведок, украинский мобилизационный потенциал будет почти исчерпан в течение года. «На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – подчеркнул глава СВР.

4 апреля командование сухопутных войск ВСУ признало факты ошибочной постановки женщин на воинский учет. Командование направило предложения в генштаб и министерство обороны Украины, чтобы доработать систему и устранить недостатки. Там также отметили, что мобилизация женщин не планируется.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь