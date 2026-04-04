ВСУ признали ошибки при постановке женщин на воинский учет
Командование сухопутных войск ВСУ признало факты ошибочной постановки женщин на воинский учет, пишет издание «Страна». Проводится служебное расследование инцидента, когда женщина, не имеющая медицинского или фармацевтического образования, оказалась в соответствующей базе данных.
Как выяснилось, ошибочные сведения были внесены в электронную базу еще в 2021 г. В ходе дополнительной проверки обнаружились и другие подобные случаи. При этом в командовании констатировали, что не могут исправить сложившуюся ситуацию.
Командование уже направило предложения в генштаб и министерство обороны Украины, чтобы доработать систему и устранить недостатки. При этом там отметили, что мобилизация женщин не планируется.
По данным ООН, МВФ и Института демографии и социальных исследований НАН Украины, за четыре года Украина потеряла 2,2 млн взрослых мужчин. Свыше 1,5 млн мужчин эмигрировали, не менее 200 000 погибли или пропали без вести.
Опрос Info Sapiens в апреле 2024 г. показал, что 63% украинских мужчин призывного возраста не хотят идти в армию. 50% украинцев против 25% полагают, что мобилизация идет неправильно.