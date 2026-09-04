Нарышкин: мобилизационный потенциал Украины будет исчерпан за год
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что, по прогнозам европейских разведок, украинский мобилизационный потенциал будет почти исчерпан в течение года. С таким заявлением он выступил на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
«На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – сказал Нарышкин (цитата по «РИА Новости»).
3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что в России нет сценария, который бы потребовал мобилизации. Слухи об этом он назвал информационной атакой противника в преддверии выборов в Госдуму. Вместе с тем украинская армия, по данным Путина, сокращается на 8000 –12 000 человек ежемесячно. Президент РФ также отметил, что россияне добровольно подписывают контракты на участие в специальной военной операции, тогда как на Украине людей принудительно отправляют на фронт.
31 августа The Telegraph писала, что заявления властей Украины о необходимости мобилизовывать 30 000 человек ежемесячно свидетельствуют о лжи относительно потерь на фронте. Издание отметило, что вооруженным силам Украины не под силу переломить ход сражений ударами по российским складам и логистическим центрам, так как за ними следуют масштабные ответные атаки со стороны РФ.