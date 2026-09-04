Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,889-0,14%BSPBP34,6+0,73%VEON-RX59-1,01%IMOEX2 252,17+1,69%RTSI816,56+1,69%RGBI113,76+0,18%RGBITR773,24+0,2%
Главная / Политика /

Нарышкин: мобилизационный потенциал Украины будет исчерпан за год

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что, по прогнозам европейских разведок, украинский мобилизационный потенциал будет почти исчерпан в течение года. С таким заявлением он выступил на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.‍

«На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – сказал Нарышкин (цитата по «РИА Новости»).

3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что в России нет сценария, который бы потребовал мобилизации. Слухи об этом он назвал информационной атакой противника в преддверии выборов в Госдуму. Вместе с тем украинская армия, по данным Путина, сокращается на 8000 –12 000 человек ежемесячно. Президент РФ также отметил, что россияне добровольно подписывают контракты на участие в специальной военной операции, тогда как на Украине людей принудительно отправляют на фронт.

31 августа The Telegraph писала, что заявления властей Украины о необходимости мобилизовывать 30 000 человек ежемесячно свидетельствуют о лжи относительно потерь на фронте. Издание отметило, что вооруженным силам Украины не под силу переломить ход сражений ударами по российским складам и логистическим центрам, так как за ними следуют масштабные ответные атаки со стороны РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её