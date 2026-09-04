Нарышкин: мобилизационный потенциал Украины будет исчерпан за год

3 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что в России нет сценария, который бы потребовал мобилизации. Слухи об этом он назвал информационной атакой противника в преддверии выборов в Госдуму. Вместе с тем украинская армия, по данным Путина, сокращается на 8000 –12 000 человек ежемесячно. Президент РФ также отметил, что россияне добровольно подписывают контракты на участие в специальной военной операции, тогда как на Украине людей принудительно отправляют на фронт.