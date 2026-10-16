KFC в США перейдет на Coca-Cola после 40 лет сотрудничества с Pepsi
Сеть ресторанов быстрого питания KFC в США заменит напитки Pepsi на продукцию Coca-Cola после почти 40 лет сотрудничества с PepsiCo. Переход на нового поставщика начнется в январе 2027 г. и завершится к весне, говорится в пресс-релизе KFC. Эту информацию также подтверждает и Coca-Cola.
Согласно заявлению Coca-Cola, напитки компании появятся примерно в 3600 ресторанах KFC по всей территории США. Финансовые условия соглашения не раскрываются.
«Это партнерство – нечто большее, чем просто напиток в стакане», – заявила президент KFC в США Кэтрин Тан-Гиллеспи. По ее словам, сотрудничество станет частью стратегии обновления сети, расширения меню и привлечения новых посетителей.
KFC сотрудничала с PepsiCo с 1986 г., когда производитель напитков приобрел ресторанную сеть. После выделения ресторанного бизнеса в Yum! Brands в 1997 г. партнерство сохранилось. За пределами США PepsiCo продолжит поставлять напитки в KFC.
В январе 2026 г. российская компания «Юнирест» завершила ребрендинг KFC в Rostic's. Сеть перешла под управление российских владельцев после ухода Yum! Brands из страны. К началу года число ресторанов Rostic's превысило 1300.
16 июня Yum! Brands объявила о продаже сети Pizza Hut за $2,7 млрд. Решение было принято на фоне снижения спроса и роста издержек. Американский холдинг также владеет брендами KFC и Taco Bell.