KFC в США перейдет на Coca-Cola после 40 лет сотрудничества с Pepsi

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в США заменит напитки Pepsi на продукцию Coca-Cola после почти 40 лет сотрудничества с PepsiCo. Переход на нового поставщика начнется в январе 2027 г. и завершится к весне, говорится в пресс-релизе KFC. Эту информацию также подтверждает и Coca-Cola.