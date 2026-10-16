Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,485+0,02%BISVP10,31-0,48%VEON-RX75,3-3,59%IMOEX2 410,08+0,97%RTSI906,41+0,97%RGBI111,86+0,15%RGBITR771,16+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

KFC в США перейдет на Coca-Cola после 40 лет сотрудничества с Pepsi

Анна Виноградова
Michael Starkie / Unsplash
Michael Starkie / Unsplash

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в США заменит напитки Pepsi на продукцию Coca-Cola после почти 40 лет сотрудничества с PepsiCo. Переход на нового поставщика начнется в январе 2027 г. и завершится к весне, говорится в пресс-релизе KFC. Эту информацию также подтверждает и Coca-Cola.

Согласно заявлению Coca-Cola, напитки компании появятся примерно в 3600 ресторанах KFC по всей территории США. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

«Это партнерство – нечто большее, чем просто напиток в стакане», – заявила президент KFC в США Кэтрин Тан-Гиллеспи. По ее словам, сотрудничество станет частью стратегии обновления сети, расширения меню и привлечения новых посетителей.

KFC сотрудничала с PepsiCo с 1986 г., когда производитель напитков приобрел ресторанную сеть. После выделения ресторанного бизнеса в Yum! Brands в 1997 г. партнерство сохранилось. За пределами США PepsiCo продолжит поставлять напитки в KFC.

В январе 2026 г. российская компания «Юнирест» завершила ребрендинг KFC в Rostic's. Сеть перешла под управление российских владельцев после ухода Yum! Brands из страны. К началу года число ресторанов Rostic's превысило 1300.

16 июня Yum! Brands объявила о продаже сети Pizza Hut за $2,7 млрд. Решение было принято на фоне снижения спроса и роста издержек. Американский холдинг также владеет брендами KFC и Taco Bell.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь