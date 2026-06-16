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Ресторанный холдинг Yum Brands продал Pizza Hut за $2,7 млрд

Ведомости

Владеющая Pizza Hut компания Yum Brands продает сеть пиццерий за $2,7 млрд из-за падения спроса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Сеть Pizza Hut в материковом Китае приобретена компанией Yum China Holdings за $1,2 млрд, оставшаяся часть бизнеса перейдет к частной инвестиционной компании LongRange Capital за $1,5 млрд.

Решение принято в связи с ростом инфляции, повышением цен на сырьевые товары, а также со слабым спросом. Агентство указывает, что потребителей подталкивает к более здоровым вариантам питания использование препаратов для снижения веса, содержащих GLP-1.

В ноябре 2025 г. Роспатент зарегистрировал в России два товарных знака Pizza Hut. Обе заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США. Компания Yum Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций в российские активы на фоне проведения спецоперации в 2022 г. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 – Pizza Hut. Из них американской компании принадлежали только 70 ресторанов KFC.

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