Ресторанный холдинг Yum Brands продал Pizza Hut за $2,7 млрд

В ноябре 2025 г. Роспатент зарегистрировал в России два товарных знака Pizza Hut. Обе заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США. Компания Yum Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций в российские активы на фоне проведения спецоперации в 2022 г. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 – Pizza Hut. Из них американской компании принадлежали только 70 ресторанов KFC.