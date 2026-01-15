Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ребрендинг KFC в Rostic’s завершен

Ведомости

«Юнирест», развивающий сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s, завершил ребрендинг точек KFC, которые перешли под его управление после того, как владелец бренда американской Yum! Brands ушел из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию.

На начало 2026 г. общее число ресторанов Rostic’s под управлением компании, включая собственные и открытые по франшизе, превысило 1300. Сеть является крупнейшей по количеству мест продажи фастфуда в РФ.

Rostic’s – сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из курицы. До 2023 г. компания работала под брендом KFC Yum! Brands. В марте 2022 г. американская компания объявила о приостановке инвестиций и развития в России, направив доходы на гуманитарные нужды.

В апреле 2023 г. российский «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова купил бизнес Yum! Brands в России. По условиям соглашения новые владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC, а также права на бренд Rostic's.

13 ноября 2025 г. стало известно, что KFC продлил права на использование своего товарного знака в России. Логотип сети сохранит силу для потенциальной деятельности в стране до октября 2036 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте