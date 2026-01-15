Ребрендинг KFC в Rostic’s завершен
На начало 2026 г. общее число ресторанов Rostic’s под управлением компании, включая собственные и открытые по франшизе, превысило 1300. Сеть является крупнейшей по количеству мест продажи фастфуда в РФ.
Rostic’s – сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из курицы. До 2023 г. компания работала под брендом KFC Yum! Brands. В марте 2022 г. американская компания объявила о приостановке инвестиций и развития в России, направив доходы на гуманитарные нужды.
В апреле 2023 г. российский «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова купил бизнес Yum! Brands в России. По условиям соглашения новые владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC, а также права на бренд Rostic's.
13 ноября 2025 г. стало известно, что KFC продлил права на использование своего товарного знака в России. Логотип сети сохранит силу для потенциальной деятельности в стране до октября 2036 г.