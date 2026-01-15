Ребрендинг KFC в Rostic’s завершен

«Юнирест», развивающий сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s, завершил ребрендинг точек KFC, которые перешли под его управление после того, как владелец бренда американской Yum! Brands ушел из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию.