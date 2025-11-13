Газета
KFC продлила права на товарный знак в России

Ведомости

Покинувшая российский рынок сеть KFC продлила права на использование своего товарного знака в стране. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

По документам, логотип KFC сохранит силу для потенциальной деятельности в России до октября 2036 г. Данное решение было принято 11 ноября.

В марте 2022 г. Yum! Brands, владелец KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и развития в России, направив доходы на гуманитарные нужды.

В апреле 2023 г. российский «Смарт Сервис» приобрел бизнес Yum! Brands в стране. Согласно условиям соглашения новые владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC, а также права на бренд Rostic's.

10 ноября Роспатент зарегистрировал товарные знаки в виде логотипа и названия американской сети пиццерий Pizza Hut. Заявки зарегистрированы по трем классам (№ 29, 30, 43) международной классификации товаров и услуг – пицца, приготовленное мясо птиц и рыбы, напитки и услуги ресторанов быстрого питания.

