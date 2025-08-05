Суд приговорил Гуцул к семи годам по делу о финансировании партии «Шор»

Суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор», сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталью Байрам.



Адвокат отметила, что решение суда будет исполнено немедленно – таким образом, Гуцул доставят в тюрьму прямо из зала суда. Позднее корреспондент ТАСС сообщил, что главу Гагаузии увезли в сопровождении охраны для исполнения приговора.



В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении политика связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд заключил ее под стражу, но затем меру пресечения заменили на домашний арест.



1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет. Политик не признала вину по уголовному делу и потребовала его аннулирования.