Чем известна глава Гагаузии Евгения Гуцул

Чем известна глава Гагаузии Евгения ГуцулРешение по ее делу будет вынесено 5 августа
Дело в отношении Гуцул и Попан было возбуждено по статье о нарушении порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов за участие в якобы незаконных схемах финансирования партии «Шор» в 2019–2022 гг. Прокуратура Молдавии запросила для Гуцул девять лет лишения свободы, а также потребовала запретить ей занимать руководящие должности на пять лет. Следствие утверждало, что обвиняемые якобы систематически получали и перевозили наличные средства из России для организации протестов в Кишиневе. 3 июля глава Гагаузии заявила «РИА Новости», что получила новое обвинение по делу.
Гагаузия – автономное образование со столицей в городе Комрате, узаконенное парламентом Молдавии в 1994 г., расположенное на юге республики и граничащее с Одесской областью Украины. Регион населяют гагаузы – тюркский народ христианского вероисповедания. Глава Гагаузии избирается на четыре года, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд. Всего в Гагаузии проживает свыше 134 000 человек, всего в Молдавии – почти 3 млн. Экономическая деятельность автономии в последние годы все больше ориентируется на Европейский союз: с 2019 по 2023 г. удельный вес внешнеторгового оборота Гагаузии в страны ЕС вырос с 24,8 до 38,7%, а в страны СНГ – снизился с 30,1 до 26,2%. Объем поставок в Россию сократился за пять лет почти в пять раз, составив $4,2 млн в 2023 г. (при общем обороте региона в $315 млн) – это 2,5% от совокупного экспорта. На выборах президента Молдавии в 2024 г. за победившую на них сторонницу евроинтеграции Майю Санду проголосовали менее 3% избирателей.
Евгения Гуцул родилась 5 сентября 1986 г. в селе Етулия в Гагаузии и росла, как отмечала позднее ее классный руководитель, в «прекрасной семье», активно участвуя в жизни школы и класса. В поданной в 2023 г. в ЦИК Гагаузии биографии она указала, что имеет высшее образование, а по профессии – юрист, но какое-либо место работы обозначено ею не было. Проживала на тот момент Гуцул в родном селе, но примерно в 2017–2021 гг. жила в Кишиневе. Гуцул замужем, у нее двое детей.
В марте 2023 г. Гуцул была зарегистрирована кандидатом от партии «Шор» на выборы башкана (главы) Гагаузии, тогда же в ее соцсетях стали появляться посты политического содержания. Тогда в ее поддержку выступили лидер ЛДПР и комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, российские певцы Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов.
В первом туре (прошли 30 апреля) она набрала 26,47% голосов, немного опередив своего ближайшего соперника, экс-депутата парламента республики Григория Узуна (26,4%), поддерживаемого Партией социалистов. Во втором туре 14 мая она одержала победу, набрав 52,34% голосов, за нее проголосовали 27 374 жителей автономии.
Сразу после объявления результатов выборов Гуцул заявила о заинтересованности в укреплении отношений с Россией. «Мы, так скажем, партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов», – говорила она (цитата по ТАСС). Уже 16 мая ЦИК Молдавии инициировал административные дела по обвинению всех кандидатов на пост главы автономии в нарушении правил финансирования выборов. В тот же день в ЦИК Гаугазии пришли сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. 22 мая суд Комрата утвердил победу пророссийской кандидатки.
В июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал партию «Шор» неконституционной. Ее лидер Илан Шор в апреле того же года был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны более $1 млрд. Сам Шор не признал свою вину и назвал решение суда «беззаконным и беспредельным». Еще до решения суда он покинул страну. Начать проверку конституционности партии «Шор» правительство республики потребовало еще в ноябре 2022 г. Ее обвиняли в получении финансирования из-за рубежа, чем она «ставила под угрозу суверенитет и независимость Молдавии». Согласно законодательству республики, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства страны, но президент Майя Санду отказалась включать Гуцул в состав кабмина, поскольку та «работает на преступную группировку».
6 марта 2024 г. Гуцул встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным в «Сириусе» (Краснодарский край) на полях Всемирного фестиваля молодежи.
25 марта она была задержана в аэропорту Кишинева. Изначально суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей, но 9 апреля заменил на домашний арест. Налоговая служба республики заблокировала активы главы Гагаузии и представителей ее окружения. Защита Гуцул указывала на отсутствие у следствия доказательств обвинений в ее причастности к финансированию партии «Шор».
Сама Гуцул называла свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом говорилось в ее обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Тогда Гуцул попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она обращалась с подобной просьбой к президенту России Владимиру Путину. Глава Гагаузии призвала его оказать давление на молдавские власти для ее освобождения. Адвокат Гуцул Наталья Байрам 14 марта говорила, что нынешние судебные ограничения мешают политику исполнять обязанности главы Гагаузии. Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. При этом суд не определил конкретный круг лиц, с которыми ей запрещено взаимодействовать.