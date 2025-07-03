Чем известна глава Гагаузии Евгения Гуцул

Гагаузия – автономное образование со столицей в городе Комрате, узаконенное парламентом Молдавии в 1994 г., расположенное на юге республики и граничащее с Одесской областью Украины. Регион населяют гагаузы – тюркский народ христианского вероисповедания. Глава Гагаузии избирается на четыре года, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд. Всего в Гагаузии проживает свыше 134 000 человек, всего в Молдавии – почти 3 млн. Экономическая деятельность автономии в последние годы все больше ориентируется на Европейский союз: с 2019 по 2023 г. удельный вес внешнеторгового оборота Гагаузии в страны ЕС вырос с 24,8 до 38,7%, а в страны СНГ – снизился с 30,1 до 26,2%. Объем поставок в Россию сократился за пять лет почти в пять раз, составив $4,2 млн в 2023 г. (при общем обороте региона в $315 млн) – это 2,5% от совокупного экспорта. На выборах президента Молдавии в 2024 г. за победившую на них сторонницу евроинтеграции Майю Санду проголосовали менее 3% избирателей.