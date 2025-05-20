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Адвокат Гуцул считает абсурдными обвинения против нее

Ведомости

У следствия нет доказательств выдвинутых против главы Гагаузии Евгении Гуцул обвинений в причастности к финансированию партии «Шор». Об этом заявил журналистам ее адвокат Сергей Морару.

«Гуцул была в партии простым секретарем. Как она могла определять источники финансирования? У нее не было таких полномочий», – подчеркнул Морару (цитата по ТАСС).

По его словам, Гуцул обвиняют только потому, что она занимает должность главы Гагаузии, а не из-за того, что она реально что-то совершила.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. По первоначальному решению суда, она должна была находиться под арестом до 14 апреля. 9 апреля меру пресечения заменили на домашний арест на 30 дней. Защита главы Гагаузии безуспешно пыталась оспорить решение о домашнем аресте и требовала ее полного освобождения.

14 апреля адвокат Гуцул Наталья Байрам рассказала, что текущие судебные ограничения мешают ее подзащитной исполнять обязанности главы Гагаузии. Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. При этом суд не определил конкретный круг лиц, с которыми ей запрещается взаимодействовать. Байрам поясняла, что если решение о домашнем аресте останется в силе, то защита будет добиваться уточнения условий ограничений.

Сама Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом говорится в ее обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Тогда Гуцул попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она обращалась с подобной просьбой к президенту России Владимиру Путину. Глава Гагаузии призвала его оказать давление на молдавские власти для ее освобождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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