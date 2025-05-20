Сама Гуцул считает свое задержание частью кампании по ликвидации Гагаузии. Об этом говорится в ее обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Тогда Гуцул попросила Вэнса обратить внимание на политическую ситуацию в Молдавии. 27 марта она обращалась с подобной просьбой к президенту России Владимиру Путину. Глава Гагаузии призвала его оказать давление на молдавские власти для ее освобождения.