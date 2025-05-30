Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул
Налоговая служба Молдавии заблокировал активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и представителей ее окружения. Об этом сообщает местное издание Telegraph.
Помимо Гуцул мера коснулась ее советника Юрия Кузнецова, Нелли Партуенко, Кирилла Гузуна и Думитру Читораги.
Согласно соответствующим документам, власти ввели меры также в отношении недвижимого имущества указанных лиц. В налоговой службе страны уточнили, что меры были приняты после официальных обращений. Решение может быть оспорено в течение 30 дней, мониторинг дел остается за учреждениями финансовой безопасности и надзора, говорится в сообщении.
25 марта Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. По первоначальному решению суда, политик должна была находиться под арестом до 14 апреля. 9 апреля меру пресечения заменили на домашний арест на 30 дней. Защита главы Гагаузии предпринимала попытку оспорить решение о домашнем аресте и требовала полного освобождения подзащитной.
Адвокат Гуцул Наталья Байрам 14 марта пояснила, что нынешние судебные ограничения мешают политику исполнять обязанности главы Гагаузии. Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. При этом суд не определил конкретный круг лиц, с которыми ей запрещено взаимодействовать. Если решение о домашнем аресте останется в силе, то защита будет добиваться уточнения условий ограничений, говорила Байрам.
ТАСС сообщал, что Гуцул может быть отстранена от своей должности из-за продолжительного нахождения под арестом. Сторонники политика опасаются, что против нее могут использовать положения основного закона автономии, по которым должность башкана (главы) объявляется вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности больше 60 дней. По данным агентства, это подтверждается в судебном порядке.