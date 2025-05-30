Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул

ТАСС сообщал, что Гуцул может быть отстранена от своей должности из-за продолжительного нахождения под арестом. Сторонники политика опасаются, что против нее могут использовать положения основного закона автономии, по которым должность башкана (главы) объявляется вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности больше 60 дней. По данным агентства, это подтверждается в судебном порядке.