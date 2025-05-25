Гуцул могут отстранить от поста главы Гагаузии после двух месяцев ареста
Глава Гагаузии Евгения Гуцул может быть отстранена от своей должности после 25 мая из-за продолжительного нахождения под арестом. Об этом сообщает ТАСС.
Сторонники политика опасаются, что против нее могут использовать положения основного закона автономии, по которым должность башкана (главы) объявляется вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности больше 60 дней. По данным агентства, это подтверждается в судебном порядке.
Сама Гуцул говорила, что такая процедура возможна только при согласии народного собрания Гагаузии (НСГ), у которого она пользуется полной поддержкой. По ее словам, НСГ на это не пойдет. Глава Гагаузии считает, что за ее арестом стоят президент Молдавии Майя Санду и партия «Действие и солидарность».
Председатель НСГ Дмитрий Константинов напомнил, что в законе говорится, что пока глава Гагаузии не может управлять регионом, его обязанности исполняет первый заместитель. Отстранение возможно в том случае, если будет принято окончательное решение судебной инстанции. Только тогда НСГ примет решение о новых выборах, уточнил он.
25 марта Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. По первоначальному решению суда, политик должна была находиться под арестом до 14 апреля. 9 апреля меру пресечения заменили на домашний арест на 30 дней. Защита главы Гагаузии предпринимала попытку оспорить решение о домашнем аресте и требовала полного освобождения подзащитной.
14 апреля адвокат Гуцул Наталья Байрам пояснила, что нынешние судебные ограничения мешают политику исполнять обязанности главы Гагаузии. Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. При этом суд не определил конкретный круг лиц, с которыми ей запрещено взаимодействовать. Если решение о домашнем аресте останется в силе, то защита будет добиваться уточнения условий ограничений, говорила Байрам.