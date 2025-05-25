Гуцул могут отстранить от поста главы Гагаузии после двух месяцев ареста

Сама Гуцул говорила, что такая процедура возможна только при согласии народного собрания Гагаузии (НСГ), у которого она пользуется полной поддержкой. По ее словам, НСГ на это не пойдет. Глава Гагаузии считает, что за ее арестом стоят президент Молдавии Майя Санду и партия «Действие и солидарность».