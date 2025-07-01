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Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы

Ведомости

Прокуратура Молдавии потребовала приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании. Кроме того, обвинение настаивает на пятилетнем запрете занимать руководящие должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя обвинения.

Соратнице Гуцул, Светлане Попан, прокуроры предложили назначить восемь лет колонии. После этого заседание было приостановлено. После перерыва слово будет предоставлено стороне защиты.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, уголовное дело связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов.

Изначально суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 апреля. Однако 9 апреля ее заменили на домашний арест. Защита политика пыталась обжаловать это решение, требуя полного освобождения Гуцул.

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста еще на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила это решение в силе, сохранив для Гуцул статус домашнего ареста.

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