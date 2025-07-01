Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы

Прокуратура Молдавии потребовала приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании. Кроме того, обвинение настаивает на пятилетнем запрете занимать руководящие должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя обвинения.