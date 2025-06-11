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Суд в Молдавии продлил домашний арест Гуцул еще на 30 дней

Ведомости

Районный суд Кишинева продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 дней, сообщил ТАСС.

Уточняется, что решение суда последовало после ходатайства прокурора Адриана Скутару. Действие нового срока начнется 13 июня.

Адвокаты Гуцул после заседания обещали оспорить решение суда в апелляционной палате.

25 мая ТАСС сообщил, что Гуцул может быть отстранена от своей должности после 25 мая из-за продолжительного нахождения под арестом. Сторонники политика опасаются, что против нее могут использовать положения основного закона автономии, по которым должность башкана (главы) объявляется вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности больше 60 дней. Сама Гуцул говорила, что такая процедура возможна только при согласии народного собрания Гагаузии, у которого она пользуется полной поддержкой.

25 марта Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщал, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

По первоначальному решению суда политик должна была находиться под арестом до 14 апреля. 9 апреля меру пресечения заменили на домашний арест. Защита главы Гагаузии предпринимала попытку оспорить решение о домашнем аресте и требовала полного освобождения подзащитной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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