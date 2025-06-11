Суд в Молдавии продлил домашний арест Гуцул еще на 30 дней
Уточняется, что решение суда последовало после ходатайства прокурора Адриана Скутару. Действие нового срока начнется 13 июня.
Адвокаты Гуцул после заседания обещали оспорить решение суда в апелляционной палате.
25 мая ТАСС сообщил, что Гуцул может быть отстранена от своей должности после 25 мая из-за продолжительного нахождения под арестом. Сторонники политика опасаются, что против нее могут использовать положения основного закона автономии, по которым должность башкана (главы) объявляется вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности больше 60 дней. Сама Гуцул говорила, что такая процедура возможна только при согласии народного собрания Гагаузии, у которого она пользуется полной поддержкой.
25 марта Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщал, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.
По первоначальному решению суда политик должна была находиться под арестом до 14 апреля. 9 апреля меру пресечения заменили на домашний арест. Защита главы Гагаузии предпринимала попытку оспорить решение о домашнем аресте и требовала полного освобождения подзащитной.