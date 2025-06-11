Суд в Молдавии продлил домашний арест Гуцул еще на 30 дней

25 мая ТАСС сообщил, что Гуцул может быть отстранена от своей должности после 25 мая из-за продолжительного нахождения под арестом. Сторонники политика опасаются, что против нее могут использовать положения основного закона автономии, по которым должность башкана (главы) объявляется вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности больше 60 дней. Сама Гуцул говорила, что такая процедура возможна только при согласии народного собрания Гагаузии, у которого она пользуется полной поддержкой.