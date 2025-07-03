Глава Гагаузии не признала вину по уголовному делу
Глава Гагаузии Евгения Гуцул не признала вину по уголовному делу и потребовала его аннулирования. Об этом она заявила журналистам после заседания суда.
«Я никогда в своей жизни не нарушала закон! Я требую удовлетворить просьбу защиты и аннулировать уголовное дело», – приводит ее заявление «РИА Новости».
Гуцул добавила, что является матерью двух несовершеннолетних детей. Она указала, что прокуроры не представили ни одного доказательства вины политика. Их требование лишить ее свободы глава Гагаузии назвала негуманным и незаконным.
В конце марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении нее связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд заключил главу Гагаузии под стражу, но затем меру пресечения заменили на домашний арест.
Защита Гуцул предприняла попытку обжаловать решение суда. 11 июня районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста политика на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила это решение в силе, сохранив ей статус домашнего ареста.
1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет. Приговор главе Гагаузии и ее соратнице Светлане Попан объявят 5 августа.