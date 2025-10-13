Газета
Гуцул предлагали отставку в обмен на закрытие уголовного дела

Ведомости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в суде, что молдавские прокуроры предлагали ей подать в отставку с поста руководителя автономии в обмен на закрытие возбужденного против нее уголовного дела.

«Мне прямо предложили: сдаю мандат – и дело закрывают. Это могут подтвердить свидетели, но защите не дают возможность допросить их в суде», – сказала Гуцул (цитата по ТАСС).

По словам политика, предложение исходило от бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероники Драгалин и ее заместителя Василия Плевана во время одного из допросов.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также лишил ее права быть членом политических партий на пять лет и постановил взыскать $2,3 млн, которые, по версии следствия, были направлены на финансирование партии.

Защита Гуцул подала апелляцию, настаивая на незаконности приговора. 8 октября Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу защиты, которая просила освободить политика из-под стражи до вынесения окончательного решения суда.

