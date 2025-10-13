Гуцул предлагали отставку в обмен на закрытие уголовного дела

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также лишил ее права быть членом политических партий на пять лет и постановил взыскать $2,3 млн, которые, по версии следствия, были направлены на финансирование партии.